Emsal Ve Emsalsiz Ne Demek? Tdk'da Emsalsizlik Ve Emsal Vermek Anlamı Nedir?

TDK emsal sözcüğü için anlamı açısından karşımıza, ‘Benzerler, eş biçiminde ya da aynı değerde olanlar’ üzerinden ifade sunuyor. Herhangi bir durum ya da olgu için birbirlerini benzerlik gösteren ve aynı değere sahip olanlar şeklinde de anlatılabilir.



Emsal ve Emsalsiz Ne Demek?



Emsal kelimesi benzer olan ya da eş biçiminde olanlar anlamı ile beraber TDK üzerinden ele alınmaktadır. Ancak özellikle Emsal kelimesinin dışında emsalsiz sözcüğü Türkçede yaygın olarak çok fazla değerlendirilmektedir. Bu kelimenin TDK açısından anlamına bakıldığı zaman emsalsiz, ‘Eşi benzeri olmayan, eşsiz ve bir eşi daha bulunmayan’ gibi anlamlara sahiptir.



‘’Bu emsalsiz bir tablo.’’



‘’Diğerleri konu hakkında emsal teşkil etmektedir.’’



TDK'da Emsalsizlik ve Emsal Vermek Anlamı Nedir?



TDK üzerinden bakıldığında aynı zamanda emsalsizlik ve emsal vermek gibi anlamlar öne çıkmaktadır. Bu doğrultuda emsalsizlik TDK açısından, ‘Emsalsiz olma durumu, eşsizlik’ olarak anlatılır. Yani diğer bir tabiriyle eşsiz şeklinde biri getirilir.



Diğer taraftan Emsal vermek kelimesi ise TDK üzerinden ele alındığı zaman, ‘Benzer bir örnek vermek’ şeklinde anlam üzerinden cümle içerisinde kullanılabilmektedir.