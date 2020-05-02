Epik Ne Demek? Tdk'ya Göre Epik Kelimesinin Anlamı Nedir?

Özellikle genç nesil arasında epik kelimesi çok sık kullanılıyor. Türk Dil Kurumu açısından bu kelimenin anlamı olarak, ‘destansı’ sözcüğü karşımıza çıkmaktadır. Herhangi bir durum ve olay ya da hikayenin şok edici, insan üzerinde etki bırakan yanı şeklinde de anlatılabilir.



Epik Ne Demek?



Epik kelimesi kısaca TDK üzerinden destansı anlamına gelir. Özellikle son zamanlarda fantastik üzerine kurulu kitaplar ile beraber filmler için kullanılmaktadır. Aynı zamanda birçok değişik müzik içinde bu kelime öne çıkar.



‘’Son dönemlerde epik tarzı müziklere ilgim var.’’



‘’Bugün canım epik bir film izlemek ya da kitap okumak istiyor.’’



TDK'ya Göre Epik Kelimesinin Anlamı Nedir?



TDK’ya göre epik kelimesi ‘destansı’ anlamına gelmektedir. Bu kelime birçok değişik kitap ya da film ile beraber aynı zamanda tarihsel yanıyla da öne çıkıyor. Özellikle insanlık tarih içerisinde önemli olaylar ya da büyük savaşlar için epik kelimesi kullanılabilmektedir.



Türkçede yaygın olarak değerlendirilen bu kelime cümle içerisinde veya tek başına kullanım imkanı sağlamaktadır. Amaca uygun olarak en çok konu üzerinden bu kelimeyi ele almak mümkün. Aynı zamanda karşınıza çıktığı zaman bu kelime üzerinden cümleyi daha iyi kavrayabilirsiniz.