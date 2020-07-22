Eş Sesli Kelimeler Nedir? Örnekler İle Sesteş Sözcükler Konu Anlatımı

Sesteş kelimeler aynı şekilde yazılıp okunan ve ses bakımından aynı olan kelimelerdir. Dilimizde sesteş kelimeler oldukça fazladır. Anlamları farklı olan bu kelimelere eş sesli kelimeler denir.

Eş Sesli Kelimeler Nedir?

Eş sesli kelimeler yazılış ve okunuş bakımından aynı olan kelimelerdir. Fakat anlamları birbirinden farklıdır. Bu kelimelere eş sesli veya sesteş kelime denir. Kısaca eş sesli kelimeler bir kelimenin birden fazla anlam barındırmasıdır. Bu kelimeler farklı anlam barındırdıkları için cümle içerisinde birbirlerinin yerine kullanılamazlar. Burada dikkat edilmesi gereken yer; kelimelerin aynı sesler ile birbiri ile alakası olmayan kavramların anlatılmasıdır. Böylece ses kalıpları aynı olan bu kelimelerin karşılıkları ve anlamları birbirlerinden farklıdır.

Günlük hayatta fark etmeden birçok eş sesli kelime kullanmaktayız. Kullandığımız bu kelimelerin anlamlarına Türk Dil Kurumundan baktığımızda bazı kelimelerin birden fazla anlam barındırdığını görmekteyiz. Bir kelimenin birden fazla farklı anlamlar barındırması o kelimenin eş sesli kelime olduğunu göstermektedir.

Örnekler İle Sesteş Sözcükler Konu Anlatımı

Eş sesli kelimeler yazılışları aynı fakat anlamları farklı şeklinde tanımlamak mümkündür. Bu tanımdan da görüldüğü gibi bir kelimenin birden fazla anlamı olabilmektedir. Eş sesli kelimeler ile ilgili örneği şu şekilde verebiliriz.

1) Yüzünde çok büyük bir yara çıkmış.

2) Yüzmeyi çok seviyorum.

3) Tarlada tam 100 tane koyunu varmış.

Yukarıdaki örnekler incelendiğinde ''yüz'' kelimesi 3 farklı anlamda kullanıldığı görülür. Birinci cümledeki yüz kelimesi anlamı sima, çehre manasında kullanılmıştır. İkinci cümledeki anlam ise insan vücudunda bulunan el ve kol hareketleri ile su üzerinde yapılan bir spordan bahsedilmiştir. Üçüncü cümlede ise ''yüz'' kelimesi sayı anlamında kullanılmaktadır.

Yüz kelimesine bakıldığında Türk Dil Kurumu sözlüklerinde pek çok tanım bulunmaktadır. Böylece yüz kelimesi pek çok anlamda cümle içerisinde kullanmak mümkündür.

Eş sesli kelimelerde çok fazla yapılan hata ise yazılışları aynı olmamasına rağmen bu kelimeyi eş sesli olarak kullanmamızdır. Örneğin ''hâlâ'' kelimesi ile ''hala'' kelimeleri eş sesli kelimeler değildir. Bu iki kelimenin anlamları birbirinden farklıdır. Bakıldığı zaman yazılışları aynı gibi görünse de aynı değildir. Anlamları da birbirinden farklıdır. Bu nedenle bu iki kelime eş sesli kelime değillerdir.