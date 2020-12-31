Evin İsminin Anlamı Nedir? Evin Ne Demek, Hangi Anlama Gelir?

Evin ismi kökeni Türkçe olmaktadır. Ülkemizde sıklıkla kullanılan isimlerden birisi olan evin ismi, kız çocukları için tercih edilmektedir. Şu anda ülkemizde bu ismi taşıyan kişi sayısı ise yaklaşık olarak 23 bin kişi olmaktadır.



Evin İsminin Anlamı Nedir?



Evin isminin bir birinden güzel 7 farklı anlamı bulunmaktadır. Bu anlamlardan bazıları kendisine Türk Dil Kurumu Sözlüğünde de yer bulmuştur. Sözlükte geçen anlamlarını ise bir şeyin içerisinde bulunan öz, çok taneli başak çeşidi ve cevher olmaktadır.



İsmin diğer anlamları ise; güzelliği ile dikkat çeken kimse, ünlü kimse, tohum, öz, tane, sabahın ilk ışıkları ile aydınlanmış olan yüce dağ tepesi ve buğdayın içerisindeki olgunlaşmış tane olmaktadır. Bunlara ek olarak evin isminin barındırdığı anlamlar içerisinde yemek zamanı, hoşafın taneleri ve yemeğin katı kısmı gibi anlamları da bulunmaktadır. Diğer bir yandan evin isminin Kürtçede de karşılığı bulunmaktadır. Kürkçe deki karşılığı ise sevgi olmaktadır.



Evin İsmi Kuran-ı Kerim'de Geçiyor mu?



Evin ismi Türkçe kökenli bir kelime olmakta bu sebeple de Kuran-ı Kerim'de yer almamaktadır. Diğer bir yandan bu isim caiz olmayan kelimeler içerisinde de yer almadığı için kız çocuklarına konulabilmektedir.