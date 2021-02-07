Faktöriyel Hesaplama Nasıl Yapılır? Faktöriyel Hesaplama Formülü Nedir?



Faktöriyel aslında koca koca sayıları sembollerle göstererek yazılan alanda fazla yer kaplamamak adına kullanılan bir yöntemdir. Bir sayı ve yanındaki ünlem ondan çok daha büyük bir sayıyı ifade eder. Ancak bu büyük sayının ne olduğunu hesaplamak bir formülü gerektirir. Bu faktöriyel hesaplama formülü olarak ifade edilmektedir.



Faktöriyel Hesaplama Nasıl Yapılır?



Faktöriyel, bir sayının sağına yerleştirilen ünlemle matematikte başka bir sayıyı sembolize eden ifadedir. Başka bir ifadeyle Gamma Fonksiyonu’nun tam sayılara uyarlanmış özel bir hali olarak da tanımlanabilmektedir. Bir tam sayısından başlamak üzere belli bir tam sayıya kadar olan sayıların çarpılması anlamına gelmektedir. Aslında hesaplamayı ilk bulan kişi sayının sağına ilk olarak soru işareti yerleştirmiştir. Ancak daha sonraları bunu hayret verici anlamına gelsin diye ünleme çevirmiştir.



Faktöriyel Hesaplama Formülü Nedir?



Bir sayının faktöriyeli o sayından önce yer alan bütün tamsayıların 1 sayısına gelinceye kadar sıralanıp çarpılmasıyla bulunan sayıdır. Söz gelimi 4! (Dört faktöriyel) 1x2x3x4=24’tür. Diğer yandan faktöriyelle ilgili bazı özel durumlar bulunmaktadır. Sıfırın faktöriyeli bire eşittir. Yine 5 ve üzeri sayıların tümünün faktöriyeli sıfırla biten bir sayıdır. Sonuç olarak bir sayının faktöriyel formülü şöyle ifade edilir: n bir tamsayı ise n!=1x2x3x4x……xn’dir.



Faktöriyelin kullanım alanları hep merak edilmiştir. Faktöriyel ifadesi permütasyon ile beraber sıralama problemlerinde kullanılmaktadır. Bunu günlük hayatta da kullanmak mümkündür. Söz gelimi 3 kravatı hangi sıra ile giyebileceğine ilişkin bir sıralama yapmak bir faktöriyel konusudur. Bu sorunun cevabı 3!=1x2x3=6’dır. Yani bu üç farklı kravatı 6 farklı şekilde sıralamak mümkündür.