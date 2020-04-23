Fark Etmek Nasıl Yazılır? Farketmek Tdk Yazımı Ayrı Mı, Bitişik Mi? Fark Etmek Kelimesinin Doğru Yazılışı

İki kelimenin yan yana gelip de oluşturmuş oldukları sözcüklerin ya da sözcük öbeklerinin nasıl yazıldığı karıştırılan konulardan biridir. Yazım kılavuzunda belirtilen şekilde Türkçeyi doğru kullanmak isteyen bireylerin doğru yazılış şeklini merak ettikleri kelimelerden biri fark etmektir.

Fark Etmek TDK’ya Göre Doğru Yazılışı

Birçok kişi bu kelimeyi farketmek şeklinde mi yoksa fark etmek şeklinde mi yazılacağı konusunda tereddütte kalır. Fakat TDK’ya göre bu kelimenin doğru yazılışı kelimeleri ayrı şekilde yazmaktır. Doğru kullanım “fark etmek” şeklindedir.

Fark Etmek Kelimesinin Cümle İçerisindeki Örnekleri

Görür görmez moralinin bozuk olduğunu fark ettim. (DOĞRU)

Görür görmez moralinin bozuk olduğunu farkettim. (YANLIŞ)

Fark etmeden alışıyor insan. (DOĞRU)

Farketmeden alışıyor insan (YANLIŞ)

Fark Etmek Nedir?

Ayırt etmek, başkalaşmak, değişmek, sezmek, anlamak seçmek ve görmek anlamlarına gelmektedir.