Fatih Sultan Mehmet Kimdir? Kısaca Fatih Sultan Mehmet'in Hayatı Ve Sözleri

1451 yılında ikinci kez tahta çıkan Fatih Sultan Mehmet, 1453 yılında İstanbul'u fethetti. Yaklaşık 30 yıl hüküm sürdü ve tarih kitaplarına ''Çağ Açıp Çağ Kapatan Padişah'' olarak geçti.

Fatih Sultan Mehmet Kimdir?

Yurt dışında ''Büyük Türk'' ve ''Dahi Türk'' lakaplarıyla bilinen Fatih Sultan Mehmet, çocukluğunda iyi bir eğitim gördü. Türkçe ve Arapça dışında Farsça, Sırpça, Latince ve Yunanca öğrendi. İlk kez tahta çıktığında sadece 12 yaşındaydı. 21 yaşında İstanbul'u fethetti ve Osmanlı İmparatorluğunun ''7 Cihana Hükmeden'' bir imparatorluk olmasını sağladı.

İkinci kez tahta çıktığında 19 yaşında olan Fatih Sultan Mehmet'in en büyük hedefi İstanbul'u fethetmekti. Bu nedenle tahta çıkar çıkmaz İstanbul'un fetih hazırlıklarına başladı. Hisar tamamlandığında boğazın kontrolü tamamen Osmanlı'nın kontrolüne geçecekti. Bizans İmparatoru Konstantinos, Osmanlı Devletine defalarca elçi gönderse de Fatih Sultan Mehmet, her defasında elçi ile görüşmeyi reddetti.

6 Nisan 1453 tarihinde başlayan İstanbul Kuşatması 53 gün sürdü. Kuşatmanın kesin zaferle sonuçlanmasındaki en büyük etken Fatih Sultan Mehmet'in dehası ve uyguladığı savaş stratejileriydi. Gemileri karadan yürüten sultan, yaklaşık 15 asır süren Bizans İmparatorluğunu son verdi.

Fatih Sultan Mehmet'in Yaptırdığı Mimari Eserler

Osmanlı İmparatorluğu, Fatih Sultan Mehmet'in hükümdarlığında altın çağını yaşadı. Başta İstanbul olmak üzere birçok şehirde 500'den fazla mimari eser yaptırıldı. Bu eserler arasından en önemlileri şunlardır:

1- Topkapı Sarayı

2- Fatih Külliyesi

3- Kapalıçarşı

4- Yeni Bedesten

5- Yıldız Hamamı

6- Saray-ı Cedide Amire

Fatih Sultan Mehmet'in Ailesi

Eşlerinin isimleri:

Hatice Hatun, Gülbahar Hatun, Sitti Mükrime Hatun, Çiçek Hatun, Emine Gülbahar Hatun

Çocuklarının isimleri:

Cem Sultan, 2. Bayezid, Şehzade Mustafa, Gevherhan Sultan

Kardeşlerinin isimleri:

Şehzade Gül Ahmet, Fatma Hatun, Şehzade Orhan, Şehzade Alaaddin, Erhondu Hatun ve Şehzade Hasan

Fatih Sultan Mehmet Nasıl Öldü?

Fatih Sultan Mehmet, 1481 yılında Arnavutluk'u fethetmek için Otranto Seferine çıktı. Fakat yolculuğun başında hastalandı. Fatih Sultan Mehmet 3 Mayıs 1481 tarihinde, henüz 49 yaşındayken öldü. Gut hastalığı yüzünden ölen padişah Fatih Camiine defnedildi.