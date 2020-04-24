Fellah Ne Demek? Tdk'ya Göre Fellah Kelimesinin Anlamı Nedir?

Pek bilinmeyen Fellah kelimesinin Türk Dil Kurumundaki anlamı ‘çiftçi’ olarak bilinmektedir. Genelde Türkiye'de çiftçi kelimesi bunun yerine daha çok kullanıldığı için tercih edilmeyen bir kelimedir. Fakat bazı kaynaklarda ve eserlerde karşılaşılan bir sözcük olarak öne çıkıyor.



Fellah Ne Demek?



Fellah Arapçadan gelen bir sözcüktür. Türkçede yer almasına rağmen çok bilinmez ve kullanılmaz. İki değişik anlamı üzerinden değerlendirmek mümkündür.



- Çiftçi,

- Mısır köylüsü,

- Arap,



Bu kelimeyi Türkçe bir cümle içerisinde örnek vermek mümkündür.



‘’Bir mısır turnesinde zengin bir Fellah, kendisine tutulmuş, nikahlı almıştı.’’ R. H. Karay Burada çiftçi olarak bir mısır köylüsü anlamı üzerinden cümle içerisinde kullanılmış durumdadır.



TDK'ya Göre Fellah Kelimesinin Anlamı Nedir?



TDK’ya göre Fellah kelimesinin anlamı ‘çiftçi’ şeklinde tabir edilmektedir. Ancak aynı zamanda Arap ve mısır köylüsü şeklinde ifade etmek mümkündür. Tek başına ya da farklı cümleler içerisinde bu anlamları üzerinden Fellah kelimesi değerlendirilebilir. Fakat Türkçede Arap ile beraber çiftçi ve mısır köylüsü gibi sözcükler daha yaygın olarak kullanılmaktadır. Edebi eserlerde veya yazılı kaynaklarda karşılaşan Fellah kelimesini gördüğünüzde, bu ifadeye sahip olduğunu anlayabilirsiniz. Böylece amaca uygun şekilde değişik cümlelerde kullanılabilir.