Fenotip Nedir, Örnekleri Nelerdir? Kısaca Fenotip İle Genotip Arasındaki Farklar



Fenotip kavramının doğru anlaşılabilmesi için hipomorfizm adıyla bilinen terimi de bilmek gerekir. Baskın genlere ve özelliklere rağmen, çeşitli nedenlere bağlı olarak fenotipin farklı bir yapıda olmasına hipomorfizm adı verilir. Nadir görülen bu biyolojik olaya bazı dış koşullar ve çevresel faktörler neden olur.



Fenotip Nedir?



Fenotip, biyoloji biliminde en sık kullanılan sınıflandırma yöntemlerinden biridir. Genler, biyolojik süreçlerde değişebilir. Bu gibi durumlarda pleitrofik adı verilen yeni bir fenotip ortaya çıkar.



Tıp alanında yaşanan gelişmeler ve kullanılan teknolojik ekipmanlar fenotip ve genotip gibi kavramların önemini arttırdı. Günümüzde bir canlının genleri incelenerek hastalıklara olan genetik yatkınlığı önceden tespit edilebilir. Genomik bilimiyle farklı yapılardaki organizmaların birbirleriyle olan çevresel ve genetik uyumlarını incelemek de mümkün.



Fenotip Örnekleri Nelerdir?



Kalıtsal birçok hastalık genlerin mutasyona uğramasına neden olur. Bunun sonucunda birçok hastalığın semptomu fenotipe de yansır.



Örneğin albino hastalığının anne ya da babasından aktarılan genlerle geçmesidir. Bunun sonucunda cildin ve saçların sarı, beyaz ya da kahverengi olması. Albino hastalığına neden olan genler genotipin konusudur. Cilt yapısındaki ve saçlardaki renk değişimleri ise fenotipe örnek olarak gösterilebilir.



Kısaca Fenotip İle Genotip Arasındaki Farklar



1- Genotip fenotipi belirler. Ancak fenotipin genotiplere doğrudan doğruya bir etkisi bulunmaz.



2- Genotiplerin incelenmesi için mikro-biyolojik birçok ekipman ve cihaz gereklidir. Fenotipler ise dış görünüşe yansıdığı için direkt olarak gözlemlenebilir.