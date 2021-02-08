Fermente Ne Demek? Fermente Sucuk, Fermente Sebze Ve Fermente Peynir Nedir?

Fermente bir tür sıfattır. Yani besinleri niteler ve kelime olarak onların başına getirilir. Fermente işleminin ismi ise fermantasyondur. Yani fermantasyon işlemine tabi tutulan besinler fermente olarak nitelendirilir. Bu nedenle de iki si de farklı şeyledir.



Fermente Ne Demek?



Fermente işlemi mayalama olarak bilinir. Yapılış amacı bakımından besinlerin uzun süre muhafaza edilmesini sağlar. Bozulmalarını engeller. Bunu yapmanın yolu da faydalı bakterilerden yararlanmaktır.



Fermente Sucuk, Fermente Sebze Ve Fermente Peynir Nedir?



Sucuk, sebze ve peynir çabuk bozulan besinlerdir. Bu nedenle en sık fermente işlemine tabi tutulan besinler bunlardır. Faydalı bakteriler kullanılarak uzun süre bozulmadan tutulabilirler. Satışa da hazır halde kalırlar.