Feryal İsminin Anlamı Nedir? Feryal Ne Demek, Hangi Anlama Gelir?

Feryal Türkçede sevilen ve son dönemlerde yaygın olarak araştırılan isimler içerisinde geliyor. Kesin olarak kökeni bilinmese bile uzun yıllardır Türkçede yer alan bir isim şeklinde ifade etmek mümkün. Genelde tek başına kullanılan bu güzel isim, eğer uyumlu olursa başka isimler üzerinden de bir araya getirilebilir.



Feryal Ne Demek?



Feryal, ‘Gözleri ışık saçan güzel kız’ anlamına gelen hoş bir isimdir. Özellikle böylesi etkili ve güzel anlamı ile beraber dikkatleri son dönemde de üzerine toplayan isimler içerisinde geliyor. Bir kız için naif ve aynı zamanda parlak ve karakteristik bir anlam taşıdığını söylemek mümkün. Bu sebepten dolayı Feryal isminin anlamı ile pek çok ebeveynin şimdiden ilgisini çeken güzel isimler içerisinde yer almaktadır.



Bu güzel hem başka isimlerle hem de tek başına değerlendirebilirsiniz. Renginin pembe olması ile beraber aynı zamanda kız çocuklar için güzel bir alternatif olarak öne çıkan Feryal, aynı zamanda okunuşu üzerinden de aynı naifliği sağladığını söylemek gerekir.



Feryal İsmi Kur'an'da Geçiyor mu?



Feryal kökeni tam olarak bilinmeyen ancak çok uzun yıllardır Türkçede yer alan güzel isimler içerisinde gelmektedir. Son dönemlerde İnternet'te popüler olan ve aileler tarafından araştırılan bu güzel ismin, Kur'an'da geçip geçmediği de merak ediliyor. Feryal adı Kur'an'da yer almaz. Eğer kız çocuğunuz için hala bir isim arayışına devam ediyorsanız, mutlaka bu güzel adı ele almalı ve listeye eklemelisiniz.