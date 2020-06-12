FMV Işık Okulları’ndan online kayıt kolaylığı

Dileyen veliler, www.fmv.edu.tr üzerinden aday öğrenci başvuru formunu doldurarak da kayıt sürecini başlatabilecek.

Uluslararası diplomalar

1885 yılında Selanik’te “önce iyi insan yetiştirme” ilkesiyle kurulan FMV Işık Okulları, Işık ismini Atatürk’ün de onayıyla 1934 yılında aldı. Nişantaşı Yerleşkesi’nin ardından Ayazağa, Erenköy ve Ispartakule yerleşkelerini kuran Işık Okulları, sürdürülebilir eğitim süreciyle, anaokulundan üniversite mezuniyetine dek kesintisiz çağdaş eğitim-öğretim fırsatı sunmakta.

Tüm yerleşkelerinde anaokulu, ilkokul, ortaokul, lise ve fen liselerinde 6 bin öğrenciye eğitim veren FMV Işık Okullarının Ayazağa, Erenköy ve Ispartakule yerleşkelerinde fen liseleri, Erenköy ve Ayazağa yerleşkelerindeki liselerinde IB DP (Uluslararası Bakalorya Diploma Programı) da yer almakta. Okulun, tüm yerleşkelerinde 3-12 yaşları arasındaki öğrencilere IB PYP (Uluslararası Bakalorya İlk Yıllar Programı), lise - fen liselerinde ise AP (Advanced Placement) İleri Düzey Yerleştirme Programı uygulanmakta.

Kuruluşundan itibaren uluslararası standartlarda çağdaş eğitimi benimseyen FMV Işık Okullarının Ayazağa Yerleşkesi 2009 yılında, Erenköy Yerleşkesi 2012 yılında Nişantaşı Yerleşkesi ise 2018 yılında CIS (Uluslararası Okullar Birliği - Council of International Schools) çerçevesinde yürütülen akreditasyon çalışmalarını başarıyla tamamlayarak akredite edildi.

Yurt dışı şansı sunuyor

FMV Ayazağa Işık Lisesi ve FMV Erenköy Işık Lisesi, okulun fiziksel koşullarından, uygulanan ders programına kadar birçok başlıkta denetimden geçerek 2014-2015 Eğitim Öğretim dönemiyle birlikte IB Diploma Programı’na dâhil oldu.

Dünya çapında prestijli bir akademik program olan IB Diploma Programı, öğrencileri yurt içi ve yurt dışındaki üniversitelere hazırlamanın ve üniversite kabullerinde öne çıkarmanın yanı sıra müfredatıyla tüm dünyada araştırmacı, duyarlı, küresel bilince sahip, kültürlerarası anlayışa katkıda bulunacak gençler yetiştirmeyi hedeflemekte.

Türkiye’de 16-19 yaş arası 11 ve 12. sınıf öğrencilerini kapsayan IB Diploma Programının mezunları, çift lise diplomasıyla mezun oluyorlar. Böylece hem MEB diploması ile ulusal üniversite sınavlarına girebiliyor hem de IB Diploması ile yurt dışındaki üniversitelere başvurabiliyorlar. Tüm dünyada üniversiteler, IB Diploma Programı mezunlarına diploma notlarına göre burs, yatay geçiş, bazı derslerden muafiyet gibi bazı imtiyazlar tanımakta.

FMV Işık Okulları liseleri - fen liselerinde uygulanmaya başlayan ve İleri Düzey Yerleştirme Programı olarak da adlandırılan AP (Advanced Placement) Programı, öğrencilere lisedeyken üniversite seviyesindeki dersleri alma ve bu dersleri üniversitede kredi olarak saydırma imkânı sağlamakta. Programı başarıyla bitiren öğrenciler, yurt dışı üniversite başvuruları kabul aşamasında, standart başvuru yapanlara göre daha avantajlı oluyorlar.