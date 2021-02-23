Freedos Nedir, Ne İşe Yarar? Bilgisayarlarda Freedos İşletim Sistemi Ne Anlama Gelir?

Bilgisayarın işletim sistemi olmadan satılan haline freedos denir. Yani alınan bilgisayarın bir işletim sistemi bulunmamaktadır. İster masaüstü bilgisayar ister diz üstü bilgisayar alımın da dikkat edilmesi gereken bir husustur.

Freedos Nedir, Ne İşe Yarar?

Masaüstü bilgisayarlar veya diz üstü bilgisayarlar bazen işletim sistemi yüklü olmadan satılmaktadır. Bu duruma freedos denir. Eğer işletim sistemi bölün de freedos yazan bir bilgisayar aldıysanız, bilgisayarınıza işletim sistemi de almak zorunda kalırsınız. Çünkü bilgisayarlar işletim sistemi olmadan kullanılamaz. Yani Windows 7, 8, 10, xp gibi işletim sistemi olmayan bilgisayarlar freedos bilgisayarlardır.

Bilgisayarlarda Freedos İşletim Sistemi Ne Anlama Gelir?

İşletim sistemine sahip olmayan bilgisayarlar anlamın gelen bu ifade ile bir de işletim sistemi almamız gerektiği anlamına gelmektedir. Freedos bilgisayarlar doğal olarak işletim sistemi olan bilgisayarlardan daha ucuzdurlar. Bilgisayarın fiyat kontrolünü de yaparak bu ayrımın farkına varabiliriz. Ama ilk olarak bilgisayarın özelliğini içeren dokümanın işletim sistemi bölümüne bakmamız gerekir.

Freedos olarak satın alınan bilgisayar da herhangi bir işlem yapılamaz. Bu tür bir bilgisayar aldığımız da ilave olarak işletim sistemi de almamız gerekir. Freedos işletim sistemli olan bilgisayar alınır mı diye çok merak konusudur. Evet fiyat olarak da makul olan bu bilgisayar alınabilir. Ama unutulmamalıdır ki buna ek olarak bir işletim sistemi alıp bilgisayarımıza kurmamız gerekir. İşletim sisteminin kurulmasına müteakip gerekli driverlar da kurularak bilgisayar kullanılmaya başlanabilir.