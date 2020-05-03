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    HaberlerEğitim Haberleri Gafil Ne Demek? Tdk'da Gafil Avlanmak, Gafilane Ve Gafillik Etmek Kelime Anlamı Nedir?
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    03.05.2020 - 19:38 |

    Gafil Ne Demek? Tdk'da Gafil Avlanmak, Gafilane Ve Gafillik Etmek Kelime Anlamı Nedir?

    Gafil sıfat olarak kullanılan ve Türkçe içerisinde oldukça yaygın değerlendirilen bir sözcüktür. Bu kelime türemiş sözcükleri üzerinden de farklı zamanlarda değerlendirilir. Gafil ne demek? TDK'da gafil avlanmak, gafilane ve gafillik etmek kelime anlamı nedir? Sizler için merak edilenleri derledik.

    Gafil Ne Demek? Tdk'da Gafil Avlanmak, Gafilane Ve Gafillik Etmek Kelime Anlamı Nedir?

    TDK üzerinden ele alındığı zaman gafil kelimesi, ‘Habersiz ve hazırlıksız olmak, beklenmedik bir anda istenmeyen duruma düşmek’ şeklinde ifade edilmektedir. Özellikle gafil avlanmak kelime grubu ile çok yaygın kullanılır.

    Gafil Ne Demek?

    Gafil kelimesi Türk Dil Kurumu'na göre kısaca, ‘hazırlıksız ve habersiz yakalanmak’ biçiminde karşılık bulunmaktadır. Arapça kökenli bir kelime olarak Türkçede yerleşik olarak kullanılan önemli bir kelimedir.

    TDK'da Gafil Avlanmak, Gafilane ve Gafillik Etmek Kelime Anlamı Nedir?

    Gafil avlanmak kelimesi Türk Dil Kurumu açısından, ‘Hazırlıksız yakalanmak ya da habersiz istenmeyen bir durumun içerisine düşmek’ şeklinde karşılık bulunmaktadır. Bu kelime ile beraber ayrıca gafilane sözcüğü, ‘Aymaz bir kimseye yaraşır biçimde, aymazca’ anlamlarına gelmektedir.

    Gafil kelimesi üzerinden türemiş olan gafillik etmek ise, ‘aymazca davranmak, çevresinde olup bitenleri ayımsayamamak’ anlamı üzerinden ele alınır.

    Özellikle Türkçede gafil ile beraber gafil avlamak ya da gafil avlanmak gibi sözcük grupları çok daha fazla kullanılmaktadır.

    ‘’Bu durum bizi çok gafil avladı.’’

    ‘’Gafillik etme de şu durumu iyice bir anla.’’

    Bu şekilde tüm kelime gruplarını ve gafil sözcüğünü amaca uygun farklı yerlerde kullanabilirsiniz. Halk arasında bilinen ve sıkça kullanılan sözcüklerdir.

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