Gayrimeşru Ne Demek? Tdk'ya Göre Gayrimeşru Kelimesinin Anlamı Nedir?

Gayrimeşru kelimesi anlam itibariyle meşru kelimesinin zıt anlamlısı olarak kullanılmaktadır. Meşru kelimesi olması gerektiği gibi, en doğru yolda yapılan iş anlamında kullanılmaktadır.



Gayrimeşru Ne Demektir?



Gayrimeşru kelimesi meşru olmayan anlamına gelmektedir. Meşru olması gereken doğru şekilde yapılan işler anlamına gelmektedir. Gayri kelimesi dışında dışarısında anlamına gelmektedir. Gayrimeşru ise olmaması gereken yollar ile olmakta olan kural dışı anlamına gelmektedir.



TDK'ya Göre Gayrimeşru Kelimesinin Anlamı Nedir?



​​​​​​Türk Dil kurumuna göre gayrimeşru kelimesi usulsüz, kurallara uyulmadan kuralsızca yapılmış veya yapılmakta olan şeyler için kullanılmaktadır. Gayrimeşru kelimesi yolsuzluk olarak tabir edilen bir kelimedir. Kurallara uymama durumu olan yolsuzluk ise kanun dışı anlamında da kullanılmaktadır. Gayrimeşru kelimesi birçok alanda kural ihlali yol olarak tanımlanmaktadır.