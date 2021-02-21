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    21.02.2021 - 04:24 |

    Gönül İsminin Anlamı Nedir? Gönül Ne Demek, Hangi Anlama Gelir?

    Hem okunuşu hem de anlamı üzerinden en yaygın ve sevilen isimlerinden biri Gönül adıdır. Anlamını pek çok kişinin bildiği bu güzel isim aynı zamanda okunuşu üzerinden de değer görüyor. Tabii bilinen anlamı dışında birçok farklı ifadesi de yer almaktadır. Peki Gönül isminin anlamı nedir? Gönül ne demek, hangi anlama gelir? İşte merak edilenler.

    Gönül İsminin Anlamı Nedir? Gönül Ne Demek, Hangi Anlama Gelir?

    Gönül kökeni Türkçe olan ve uzun yıllardır Türkçede yer alan yerleşik isimlerden biridir. Kız çocukları için kullanılan bu isim anlamı ve okunuşu üzerinden de hoş bir karşılık sunmaktadır.

    Gönül Ne Demek?

    Birden fazla anlamı ile beraber değerlendirilen isimlerden biri olarak gönül öne çıkmaktadır.

    - İnsanın manevi varlığının ifadesi ve inancı ile hisselerinin kaynağı
    - İstek, heves, niyet ve arzu
    - Duygu ve his ile aşk
    - Gurur ve kibir
    - Tabiat ve huy

    Kız isimleri içerisinde en çok anlama sahip olan ve en sevilen adlardan biri olduğunu söylemek mümkün. Görüldüğü gibi bu şekilde farklı anlamları eşliğinde bir kız çocuğu için güzel bir uyum sunuyor.

    Gönül İsmi Kur'an'da Geçiyor mu?

    Gönül isminin Kur'an'da geçip geçmediği merak edilen konulardan biridir. Gönül adı Kur'an-ı Kerim'de yer almaz. Güzel bir anlam sunan ve aynı zamanda hoş bir telaffuz destekleyen Gönül adını, kız çocuğu için ona bahşedebilirsiniz. Dilerseniz tek başına kullanabilir ya da başka isimlerle etkileyici ve hoş bir uyum sağlayabilirsiniz.

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