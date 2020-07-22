H Harfi İle Başlayan Hayvan İsimleri Nelerdir? Baş Harfi H Olan Hayvanlar

Farelere benzerlikleriyle bilinen hamster ve en çok Karadeniz'de görülen hamsi balıkları da bu grupta yer alır. Bu hayvanlar genel olarak memeli / omurgalı ve otçul / etçil olarak iki türe ayrılır.



H Harfi ile Başlayan Hayvanlar Nelerdir?



1- Hamster: Günümüzde en çok yetiştirilen evcil hayvanların başında gelir. Genelde beyaz renklidir. Genelde kısa tüylü olan hamsterlar kemirgenler sınıfındandır. Yanaklarındaki küçük keseler sayesinde yiyecekleri depolayıp yuvalarına taşıyabilirler. Oldukça atik ve hareketlidirler. Koku alma duyuları son derece gelişkindir. Bazı türleri sarı ve kahverengi olabilir. Meraklı bir yapıya sahip olan hamsterler bulundukları her ortama kolaylıkla uyum sağlar.



2- Horoz: Hayvancılıkta önemli bir yere sahip olan horoz, Türkiye'de de sıklıkla yetiştiriliyor. Denizli Horozu sadece ülkemizde değil dünyada da oldukça meşhurdur. Gür bir sese sahip olan horozların en ayırt edici özelliklerinin başında az uyumaları yer alıyor. Sabahın ilk ışıkları ile birlikte uyanırlar. En gösterişli yerleri genelde kırmızı olan ibibik kısımlarıdır. Agresif bir tabiata sahip olan horozların sık sık diğer kümes hayvanlarıyla kavga ettiği görülür.



3- Hindi: Türkiye dışında en çok görüldüğü yerlerin başında Amerika kıtası yer alır. Bilinen en büyük hindi türü Amerikan Bronz adındadır. Royal Palm ve Beltsville türündeki hindilerin rengi beyazdır. Heybetli görünümleri ve desenleriyle diğer kümes hayvanlarından ayrılan hindilerin yumurtaları oldukça değerlidir.



4- Hamsi: Türkiye'de ve özellikle Karadeniz'de en çok tutulan balık türlerinin başında gelir. Pulları parlak olan bu balıklar sürüler halinde dolaşır. Bu nedenle tutulmaları kolaydır. Karadeniz mutfağında ayrı bir öneme sahip olan hamsi Marmara Denizinde de mevcuttur. Diğer hamsilere oranla daha küçük olan bu balıklar Marmara Hamsisi adıyla biliniyor.



5 - Hamam Böceği: Evlerin banyolarında ve bodrum katlarında sıklıkla görülen hamam böcekleri sıra dışı özelliklere sahiptir. Kafaları kopmasına rağmen bir hafta boyunca yaşadıkları tespit edilmiştir. Ayrıca havasız bir ortamda yarım saatten fazla yaşayabilirler. Sıcak iklimi seven bu böcekler özellikle yaz mevsiminde görülür. Son derece dayanıklı bir yapıya sahip olan hamam böcekleri açlığa karşı dirençlidir. Bazı türleri mikrop ve bakteri taşır