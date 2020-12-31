H İle Eşya İsimleri: H Harfi İle Başlayan Eşyalar Nelerdir?

İlk harfi H olan bir diğer nesne haritadır. Çeşitlerine göre özellikleri ve kullanım alanları farklılık gösterir. Örneğin fiziki haritalar daha çok ulaşımda ve arkeolojide, siyasi haritalar ise iş yerlerinde ve eğitim kurumlarında kullanılır.



H Harfi İle Başlayan Eşyalar Nelerdir?



Havlu:



Kurulanmak için kullanılan havluların birçok çeşidi bulunmaktadır. Bunların başında el ve yüz havlusu gelir. Tatil yerleri için özel üretilen çeşitlerine ise plaj havlusu denir. Kağıt havlular ise daha çok temizlikte kullanılır.



Halat:



En kalın ve dayanıklı ip çeşididir. Çelik halatlar inşaat ve diğer endüstriyel alanlar için özel olarak üretilir. Dağcılık sporunda ve gemicilikte kullanılan farklı türleri de mevcuttur.



Hasır Sepet:



Kare, yuvarlak ve dikdörtgen şeklinde olan hasır sepetler çok amaçlı kullanımlar için uygundur.



Hamak:



Piknik alanlarında ve bahçelerde, uyumak ve sallanmak için kullanılan bir tür yataktır.



Havan:



Genellikle sarımsak ezmek için kullanılan bir mutfak eşyasıdır. Demir, plastik ve tahtadan üretilir.



H harfi ile başlayan diğer eşyalar şunlardır: Halı Yıkama Makinesi, Hurç ve Hasır Şapka.