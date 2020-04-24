Haiz Ne Demek? Tdk'ya Göre Haiz Olmak Kelimesinin Anlamı Nedir?

Haiz kelimesinin anlamı TDK sözlüklerinde yer almaktadır. Haiz kelimesinin kökeni Arapçadır. Arapçadan dilimize geçmiş kelimelerden biridir. Haiz kelimesi gündelik hayatta kullandığımız kelimelerden biridir. Dolayısıyla kelimenin anlamını bilmekte fayda var. Haiz kelimesi anlamı son aylarda en fazla araştırılan kelimelerden biridir. Kelimenin anlamına dair arama motorlarında araştırılma yapılmaktadır.



Haiz Ne Demek?



Haiz ne demek sorusunun cevabı bir şeyi olan, elinde bulunduran ve taşıyan anlamına gelmektedir. Bir şeyi olan da anlamı da çıkar. Ayrıca haiz olmak bir niteliği taşımak anlamına da gelmektedir. Haiz kelimesi sıkça kullandığımız kelimelerden biridir.



TDK'ya Göre Haiz Olmak Kelimesinin Anlamı Nedir?



Haiz olmak demek elinde bulundurmak taşındırmak anlamına gelmektedir. Dilimizde yabancı olan ve olmayan kelimelerin anlamları Türk Dil Kurumu sözlüklerinde yer almaktadır. Haiz olmak kelimesinin Türk Dil Kurumu’nda ayrıca cümleler de bulunmaktadır. Haiz olmak kelimesine ait örnek cümleler şu

şekildedir;

Haiz olduğu vasıflar bizim için uygundur.

Çirkinliği haiz bir laf değildi.