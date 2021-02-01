Hakuna Matata Ne Demek? Hakuna Matata Kelimesinin Türkçe Anlamı

Hakuna matata kelimesi Svahili diline ait bir deyimdir. Deyim Kenya, Zanzibar ve Tanzanya halkı tarafından sıklıkla kullanılmaktadır.

Hakuna Matata Ne Demek?

Son günlerde sıklıkla karşılaştığımız hakuna matata Doğu Afrika'da konuşulan Svahili diline aittir. Svahili Afrika Birliğinin de resmi dili olarak kabul edilmektedir. Hakuna matata kelimesi ise Doğu Afrika'da sıklıkla kullanılan bir deyimdir. Deyimin hayatımıza aslında ilk kez girişi ve bu kadar yaygın hale gelmesi Aslan Kral filmiyle birlikte olmuştur. Hakuna matata kelimesinin dilimize girişinden sonra özellikle turizmle ilgili alanlarda karşımıza çıkmaktadır. Fonetik bir söylenişi olan, kulağa oldukça gizemli sözler gibi gelen hakuna matata ne demek herkesçe merak edilmektedir.

Hakuna Matata Kelimesinin Türkçe Anlamı

Hakuna Matata Doğu Afrika'da felsefe olarak da kabul edilen önemli bir deyimdir. Afrika da bir felsefe olarak görülen bu deyimin Türkçe karşılığı sorun yok, hiç üzülme anlamına gelmektedir. Afrika da bu deyim bir sorun olmadığını anlatmakta kullanılırken, aynı zamanda şanssızlıkları kırmak içinde kullanılan bir öğreti olarak da bilinmektedir.