Han İsminin Anlamı Nedir? Han Ne Demek, Hangi Anlama Gelir?

Han isminin kökeni Türkçe olmaktadır. Orta Asya Türklerinden bu yana kullanılan bu isim artık günümüzde erkek çocuklarına verilen isimlerden birisi olmaktadır. Bununla birlikte ülkemizde bu ismi kullanan son derece az kişi bulunmaktadır. Ülkemizde han ismine sahip kişi sayısı sadece 146 olurken, son bir yıl içerisinde bebeklerine bu ismi vermiş olan aile sayısı ise 22 olmaktadır.



Han İsminin Anlamı Nedir?



Han ismi eski Türklerde yöneticilere verilen bir unvan olmaktadır. Diğer bir yandan bu unvan kağan veya Kaan sözcüğünden gelmekte ve hakan isminin kısaltması olmaktadır. Bu unvanın kullanıldığı kişiler ise kağana bağlı olan ikinci derece yöneticiler olmaktadır. Bazı durumlarda ise tek başına hükümdarlık eden kişiler içinde bu unvan verilmiştir. Diğer bir yandan Osmanlı Devleti zamanında padişahlar isimlerinin devamında da han ismini kullanmışlardır.



Han isminin diğer anlamaları içerisinde yolcuların misafir oldukları ve konakladıkları kervansaray da bulunmaktadır. Diğer bir yandan bu ismin anlamı okuyan, okuyucu ve çağıran anlamına da gelmektedir.



Han İsmi kuran-ı Kerimde Geçiyor mu?



Türkçe kökenli olan han ismi Kuran-ı Kerimde yer almamaktadır. Diğer bir yandan anlamları içerisinde kötü bir mana bulunmadığı için çocuklara verilebilmektedir.