Handikap Ne Demek? Tdk'ya Göre Handikaplı Ve Handikapsız Kelimelerinin Anlamı Nedir?

TDK açısından ele alındığı zaman handikap kelimesi, ‘Belirsiz durum, engel’ anlamı ile beraber karşılık buluyor. Aynı zamanda handikap bahis oyunları kapsamında bir takımın rakibini en az 2 farklı gol ile yenmesi üzerinden de ele alınmaktadır.



Handikap Nedir?



Handikap değişik anlamları üzerinden ele alınan ve farklı yerlerde kullanılan bir sözcüktür.



- Elverişsiz durum, engel,

- At yarışları içerisinde bilinciyle eyerin toplam ağırlığının koşu için gerekli bulunması gereken ağırlık toplamı,

- Spor oyunları adına bir takımın 2 ya da daha farklı galibiyeti,



TDK'ya Göre Handikaplı ve Handikapsız Kelimelerinin Anlamı Nedir?



Handikap kelimesi özellikle son dönemlerdeki bahis oyunları ile beraber duyulmuş kelimeler arasında yer almaktadır. Ancak gündelik yaşamda da hala kullanılan bir sözcüktür.



Bu doğrultuda Türk Dil Kurumu açısından handikaplı kelimesi, ‘elverişsiz olan, engelli’ biçiminde anlatılabilir. Aynı zamanda spor oyununda bir takımın rakibini en az iki farklı yenmesi’ şeklinde anlatılmaktadır.



Diğer yandan handikapsız kelimesi ise, ‘engeli bulunmayan, elverişli’ anlamı ile kullanılabilir. Spor oyunları açısından bakıldığında ise bir takımın rakibini bir farkla bile yenebileceği anlamı ile ele alınmaktadır. Farklı yerlerde amaca göre handikap kelimesi günümüzde yaygın olarak kullanılıyor.