Haşr Ne Demek? Din Kültüründe Haşr Kelimesi Hangi Anlamda Kullanılır?

Haşr kelimesi Kuran- ı Kerim'in pek çok yerinde geçmektedir. Peygamber efendimizin de sözlerinde sık sık haşr kelimesini kullandığı bilinmektedir. Özellikle bu kelime harşolunmak gibi fiil halinde de kullanılmaktadır. Fakat kelime yapısı bakımından haşr kelimesi isimdir. Yani bir nesne olarak kullanılır.



Haşr Ne Demek?



Haşr kelimesi birlikte olmak anlamında kullanılır. Her daim yan yana olmak ve sevdiklerinin yanında olmak anlamına gelir. Arapça kökenli bir sözcüktür. Kuran- ı Kerimde de bu anlamda kullanılmıştır. Kıyamet gününü betimlerken haşr kelimesi sık sık kullanılır.



Din Kültüründe Haşr Kelimesi Hangi Anlamda Kullanılmıştır?



Haşr kelimesi dinde tam olarak ölülerin kıyâmette diriltilerek hesap için mahşerde toplanması anlamlarına gelir. Bu bakımdan mahşer meydanında haşrolunacağı dindarlar tarafından inanılmaktadır.