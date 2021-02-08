Haşr Ne Demek? Din Kültüründe Haşr Kelimesi Hangi Anlamda Kullanılır?
Haşr kelimesi bir din ile alakalı kavramdır. Bu bakımdan haşr kelimesi genelde sadece dindar kesimler tarafından bilinir ve sık sık kullanılır. Buna rağmen dindar olmayanların da anlamını bilmesi ve kullanması gayet uygundur. Kuran-ı Kerim'de geçmesine rağmen günlük hayatta da kullanılabilir. Bu nedenle haşr ne demek sizler için derledik.
Haşr kelimesi Kuran- ı Kerim'in pek çok yerinde geçmektedir. Peygamber efendimizin de sözlerinde sık sık haşr kelimesini kullandığı bilinmektedir. Özellikle bu kelime harşolunmak gibi fiil halinde de kullanılmaktadır. Fakat kelime yapısı bakımından haşr kelimesi isimdir. Yani bir nesne olarak kullanılır.
Haşr Ne Demek?
Haşr kelimesi birlikte olmak anlamında kullanılır. Her daim yan yana olmak ve sevdiklerinin yanında olmak anlamına gelir. Arapça kökenli bir sözcüktür. Kuran- ı Kerimde de bu anlamda kullanılmıştır. Kıyamet gününü betimlerken haşr kelimesi sık sık kullanılır.
Din Kültüründe Haşr Kelimesi Hangi Anlamda Kullanılmıştır?
Haşr kelimesi dinde tam olarak ölülerin kıyâmette diriltilerek hesap için mahşerde toplanması anlamlarına gelir. Bu bakımdan mahşer meydanında haşrolunacağı dindarlar tarafından inanılmaktadır.