Havayolu Nasıl Yazılır? Tdk'ya Göre Hava Yolu Kelimesinin Doğru Yazılışı Nedir?

İnsanlar arasında havayolu nasıl yazılır soruları sıkça düşünülmektedir. Konuşma şekline göre farklı yazıma sahip olan kelimelerden birisi olan hava yolunun doğru örnek yazımı ‘’havayolu’’ şeklinde geçmektedir.

Havayolu Nasıl Yazılır?

Uçak veya helikopter gibi çeşitli hava taşıtlarının, seyir halinde yani uçuş sırasında izlemesi gereken zorunlu yol anlamına gelen hava yolu kelimesinin doğru yazım şekli, kimi zaman insanlar tarafından bilinse dahi unutulabiliyor. Havayolu kelimesinin yanlış yazımında genellikle hava yolu şeklinde hata yapılmaktadır. Hava yolu kelimesinin en doğru şekilde yazımı ‘’havayolu’’ olarak karşımıza çıkıyor.

TDK’ya Hava Yolu Kurtaran Kelimesinin Doğru Yazılışı Nedir?

Pek çok insan tarafından bilgi almak ve hava yolu kelimesinin en doğru şekilde öğrenilmesi için tercih etmiş olduğu TDK yani Türk Dil Kurumu sitesinde hava yolu kelimesinin doğru yazılışı ‘’havayolu’’ yani birleşik yazımı olarak görülmektedir.