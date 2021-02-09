Hdd Nedir, Ne İşe Yarar? Kısaca Sabit Disk Nasıl Kullanılır?

En merak edilen teknolojik yapılar içerisinde hdd nedir sorusu geliyor. Uzun ismi ile hard disk olarak da bilinen HDD, aynı zamanda sabit disk şeklinde de ifade edilmektedir. Bir depolama aygıtı olarak da kullanılmak suretiyle, bilgisayarın vazgeçilmez en önemli parçalarından biridir. Bilgisayar içerisindeki birçok farklı veri ve kayıt sistemli bir şekilde HDD içerisinde yer alır.

Hdd Nedir?

Bilgisayar içerisinde yer alan verilerin kalıcı bir şekilde saklanması için kullanılan sistemi HDD denmektedir. Aynı zamanda bilgisayardaki saklama birimi olarak da ifade etmek mümkün. Genel olarak dönmekte olan bir milin üzerinde yer almış birkaç parçadan oluştuğunu söylemek gerekir. Bu sistem sayesinde bilgisayar üzerinde yapılan tüm kayıtlar, disk üzerinde yer alan manyetik tabakalara kalıcı bir biçimde kayıt edilir.

Hdd Ne İşe Yarar?

Gün içerisinde bilgisayara birçok farklı kayıt gerçekleştirilir. Sadece kayıt değil aynı zamanda kullanılacak olan program dahilinde veriler ön plana çıkar. Bu verilerin kalıcı olarak bilgisayarda tutulması ve daha sonra düzgün bir şekilde kullanılabilmesi için, HDD sistemi ön plana çıkar. Hard disk olarak da ifade edilecek olan bu sistem, bilgisayarın önemli kaynaklarından biridir.

Kısaca Sabit Disk Nasıl Kullanılır?

Dönen diskler üzerinde farklı parçalardan oluşmuş olan sabit disk, manyetik alana sahip olan bir bantla kaplıdır. Aynı zamanda disk üzerine konumlandırılmış çok yakın kristal kafalar bulunur. Bu okuma kafaları bilgiler üzerinden yapılan okumanın daha yavaş çalışmasını sağlar ve böylece etkin bir şekilde kayıt gerçekleştirilir. Yani diğer bir ifade ile sabit bir yapı oluşturularak, kayıt altına alınan verilerin doğru şekilde kullanılmasına imkan verir.