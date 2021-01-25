Heyecan Nasıl Yazılır? Tdk'ya Göre Heyacan Kelimesinin Doğru Yazılışı Nedir?

Heyecan kelimesi en sık hatalı yazılan kelimelerden biri. Bu kelimenin doğru yazımı akıcı metinler oluşturmak için son derece önemli olarak kabul ediliyor. Bu da heyecan nasıl yazılır sorusunu beraberinde getiriyor. Heyecan kelimesinin doğru yazımı hakkında detaylı bir bilgi toplanması ve paylaşılması doğru kullanımı arttırmak için oldukça önemlidir.

Heyecan Nasıl Yazılır?

Heyecan kelimesinin doğru yazım şekli heyecan şeklindedir. Sık kullanılan heycan ya da heyacan gibi kelimeler yanlış kullanım olarak kabul ediliyor.

TDK'ya Göre Heyecan Kelimesinin Doğru Yazılışı Nedir?

TDK verilerine göre heyecan kelimesini doğru yazım biçimi heyecan şeklindedir. Heycan veya heyacan şeklindeki yazım biçimleri yanlıştır.

İlkokul gününde çok heyecanlıydı.