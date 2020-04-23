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    HaberlerEğitim Haberleri Hiç kimse Nasıl Yazılır? Hiç Kimse TDK Yazımı Ayrı Mı, Bitişik Mi? Hiçkimse Kelimesinin Doğru Yazılışı
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    23.04.2020 - 18:40 |

    Hiç kimse Nasıl Yazılır? Hiç Kimse TDK Yazımı Ayrı Mı, Bitişik Mi? Hiçkimse Kelimesinin Doğru Yazılışı

    Türkçede bazı kelimelerin yazımı konusunda oldukça büyük problemler yaşanmaktadır. Hiçbir, her şey ve hiç kimse terimleri bu kelimelere verilebilecek örnekler arasında sayılmaktadır. Peki, hiç kimsenin doğru yazılışı nedir, birleşik mi yazılır ayrı mı? İşte hiç kimse nasıl yazılır sorusuna verilebilecek doğru cevapları derledik.

    Hiç kimse Nasıl Yazılır? Hiç Kimse TDK Yazımı Ayrı Mı, Bitişik Mi? Hiçkimse Kelimesinin Doğru Yazılışı

     

    Hiç kimse, iki ayrı kelimeden oluşan bir kavramdır. Bu sebeple insanlar zaman zaman bu terimin birleşik yazıldığı yanılgısına düşmektedir.

    Hiç Kimse TDK’ya Göre Doğru Yazılışı

    Hiç kimse, birden fazla sözcükten oluşan ve ayrı yazılan bir kavramdır. Türk Dil Kurumu genel sözlüğünde bu kelimenin doğru yazımı “hiç kimse” olarak belirtilmektedir.

     Hiç Kimse Kelimesinin Cümle İçerisinde Örnekleri

     Yazı dilinde hiç kimse teriminin doğru ve yanlış örnekleri ile karşılaşılmaktadır. Bu bağlamda kelime ayrı yazıldığında kurallar çerçevesinde doğru kabul edilmektedir.

     - Bu olanlara hiç kimse ses çıkarmayacak mı?

     - Ofiste hiç kimsenin olmadığını görünce biraz şaşırdım.

     Hiç Kimse Nedir?

    Hiç kimse, Türkçede sıkça kullanılan bir zamirdir. Türk Dil Kurumu sözlüğünde yapılan tanımlamada hiç kimsenin “kimsecik, bir kişi bile” manasına geldiği görülmektedir.

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