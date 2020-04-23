Hiç kimse Nasıl Yazılır? Hiç Kimse TDK Yazımı Ayrı Mı, Bitişik Mi? Hiçkimse Kelimesinin Doğru Yazılışı

Hiç kimse, iki ayrı kelimeden oluşan bir kavramdır. Bu sebeple insanlar zaman zaman bu terimin birleşik yazıldığı yanılgısına düşmektedir.

Hiç Kimse TDK’ya Göre Doğru Yazılışı

Hiç kimse, birden fazla sözcükten oluşan ve ayrı yazılan bir kavramdır. Türk Dil Kurumu genel sözlüğünde bu kelimenin doğru yazımı “hiç kimse” olarak belirtilmektedir.

Hiç Kimse Kelimesinin Cümle İçerisinde Örnekleri

Yazı dilinde hiç kimse teriminin doğru ve yanlış örnekleri ile karşılaşılmaktadır. Bu bağlamda kelime ayrı yazıldığında kurallar çerçevesinde doğru kabul edilmektedir.

- Bu olanlara hiç kimse ses çıkarmayacak mı?

- Ofiste hiç kimsenin olmadığını görünce biraz şaşırdım.

Hiç Kimse Nedir?

Hiç kimse, Türkçede sıkça kullanılan bir zamirdir. Türk Dil Kurumu sözlüğünde yapılan tanımlamada hiç kimsenin “kimsecik, bir kişi bile” manasına geldiği görülmektedir.