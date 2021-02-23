Hinterland Nedir? Kısaca Coğrafyada Hinterland Kavramının Tanımı

Hinterland, Almanca kökenli bir kelime olmasına rağmen Türkçede de terim anlamıyla kullanılır. Hinterlant şeklinde yazılması da uygundur.

Hinterland Nedir?

Hinterland, deniz veya okyanus kıyılarında bulunan limanların arkasında bulunan toprak parçasıdır. İç bölge anlamına da gelen hinterland terimi coğrafya için oldukça önemlidir. Deniz yollarının kullanılmasıyla yapılması mümkün olan ticaretlerde hinterland önemli roller oynar.

İlk kullanım tarihi 1888 olan hinterland, dar ve geniş olmak üzere ikiye ayrılır. Yapılan ticaretlerin kolaylık derecesini belirleyen hinterland eğer büyükse geniş hinterland ismini alır. Ancak dar ve zorlu yollara sahipse dar hinterland olarak kabul edilir.

Hinterlandın geniş olduğu limanlarda yapılan ticaretler daha ekonomiktir. Gemiden indirilen yüklerin taşınması için ekstra ücretlerin ödenmesine gerek kalmaz. Ancak dar hinterlandlar sahip oldukları olumsuz koşullar nedeniyle pahalıdır, bu nedenle daha az tercih edilir.

Kısaca Coğrafyada Hinterland Kavramının Tanımı

Hinterland kavramı, limanların arkasında bulunan karalara verilen isimdir. Bu kavrama göre, gemilerle tanışan malların karada nasıl bir yol izlemesi gerektiği belirlenir. Kullanılacak araçların ve aletlerin önceden tespit edilmesini, ulaşım esnasında sorun yaşanmamasını sağlar.

Hinterland geniş veya dar olmasına göre ikiye ayrılır. Geniş hinterland için Türkiye’den İstanbul ve Mersin; dünya limanlarında Singapur ve Rotterdam örnek gösterilir. Yani, bu limanlarda yapılan ticaretlerde kara yolları ekonomik, olumlu koşullar altında kullanılabilen rahat yollara sahiptir.

Hinterlandların dar olması durumunda yakında bulunan başka limanlardan yardım alınabilir. Daha maliyetli olmasına rağmen daha güvenli taşımacılık yapılıyorsa geniş hinterland tercih edilir.