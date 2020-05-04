Hobi Ne Demek? Tdk'ya Göre Hobi Kelimesinin Anlamı Nedir?

İngilizce bir kelime olan hobi, “hobby” kelimesinden bir alıntıdır. İngilizce’ de hobi kelimesinin anlamı merak, uğraş veya heves olarak verilmiştir. Farklı pek çok alan da yapılabilen uğraşların bütününe hobi denilmektedir.



Hobi Ne Demektir?



Hobi, insanların boş vakitlerini değerlendirmek amacıyla yaptıkları uğraşlardır. Genellikle ilgi duyulan alanlarda merak edilen işlerin yapılmasına hobi denilmektedir. Bir kişinin gördüğü bir uğraşa heveslenmesi ve kendisinin de yapmasına hobi adı verilmektedir. Kısa süre de heves duyulan becerilerin zamanla işe çevrilmesi hobilerin gelir kaynağına dönüşmesine neden olmaktadır. Hobi, kişilerin elinde bir iş veya oyalanacak bir beceri olarak görülmektedir.



İnsanların dinlenirken kendilerine bir uğraş edinmesi de hobi edinmesi anlamına gelmektedir. Hobi, severek yapılan ve eğlence amaçlı yapılması söz konusu olan davranışlardır. Hobi sonucu ortaya bir ürün veya bir fikir çıkmaktadır. Bir şeylerin ortaya çıkışı insanların duygusal anlamda kendilerini rahatlatmaktadır. Hobi kazanmak kişilerin beyin jimnastiği yapmasını sağlamaktadır.



TDK’ ya Göre Hobi Kelimesinin Anlamı Nedir?



Türk Dil Kurumu Sözlüğüne göre hobi kelimesinin anlamı; uğraşı olarak verilmiştir.