Hoşçakal Nasıl Yazılır? Hoş Cakal Tdk Yazımı Ayrı Mı, Bitişik Mi? Hoşca Kal Kelimesinin Doğru Yazılışı
Hoşçakal kelimesinin ayrık mı yoksa birleşik mi yazılacağını dair pek çok kişi bilgi almaya çalışıyor. TDK’ya göre bu Kelimenin doğru yazılışını öğrenebilir ve farklı yerlerde kullanabilirsiniz. Peki, hoşçakal nasıl yazılır? Hoş cakal TDK yazımı ayrı mı, bitişik mi? Hoşca kal kelimesinin doğru yazılışı hakkında bilinmesi gerekenler.
Farklı noktalarından ayrılmak suretiyle hata yapılan kelimeler arasında hoşçakal geliyor. Türk Dil Kurumu açısından bu kelimenin doğru yazılışı ‘Hoşça kal’ şeklinde ele alınmaktadır.
Hoşça Kal TDK’ya Göre Doğru Yazılışı
Türk Dil Kurumu'na göre bu kelimenin doğru yazımı ‘hoşça kal’ biçiminde ele alınmaktadır.
Hoşça kal (doğru)
Hoş cakal (yanlış)
Hoşca kal (yanlış)
Doğru şekilde yazımı ile beraber amaca uygun farklı yerlerde kullanabilirsiniz.
Hoşça Kal Kelimesinin Cümle İçerisinde Örnekleri
Doğru yazımı ile beraber hoşça kal kelimesini değişik cümlelerde kullanabilirsiniz.
‘’Bir hoşça kal bile demedi.’’
‘’Yarın erkenden yola çıkacağım, hoşça kalın’
Hoşça Kal Nedir?
Hoşça kal kelimesinin anlamı ‘veda etmek’ şeklinde tabir edilmektedir. Ancak gündelik yaşam içerisinde oldukça yoğun şekilde her ayrılığın ardından kullanılan bir kelime haline gelmiş durumda.