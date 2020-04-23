Hoşgeldin Nasıl Yazılır? Hoş Geldin TDK Yazımı Ayrı Mı, Bitişik Mi? Hoşgeldin Kelimesinin Doğru Yazılışı

Sıradan bir günde bile birkaç kez duyulan hoş geldin kavramı, yazı dilinde de sıkça yer almaktadır. Bazı insanlar bu terimin ayrı, bazıları da birleşik olarak yazıldığını savunmaktadır.

Hoş Geldin TDK’ya Göre Doğru Yazılışı

Hoş geldin kavramı bazı insanlar tarafından birleşik bir kelime olarak kabul edilmektedir. Ancak bu yaygın olarak bilinen bir yanılgıdır. TDK sözlüğü incelendiğinde hoş geldin kavramının ayrı olarak yazıldığı dikkat çekmektedir.

Hoş Geldin Kelimesinin Cümle İçerisinde Örnekleri

Hoş geldin kavramı cümle içerisinde doğru ve yanlış yazımlarda kullanılabilmektedir. Aşağıdaki örneklerde bu durumlar karşılaştırılmaktadır.

- Bize bir hoş geldin bile demeyerek ayıp ettiğini düşünüyorum. (DOĞRU)

- Evin girişine hoş geldin yazılı bir paspas mı alsak? (YANLIŞ)

- Bizi görünce sevindiği hoş geldin diyerek boynuma sarılmasından belliydi. (DOĞRU)

Hoş Geldin Nedir?

Hoş geldin kavramı Türkçede bir selamlama sözcüğü olarak kullanılmaktadır. Bu bağlamda ortama gelen kişiye hoş geldin diyerek selam verilmektedir.