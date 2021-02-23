Hotspot Nedir, Ne İşe Yarar? Telefonlardaki Hotspot Özelliği Nasıl Kullanılır?

Hotspot, akıllı telefonların vazgeçilmezi olan bir özelliğidir.

Hotspot Nedir? Ne İşe Yarar?

Akıllı telefonlar gün geçtikçe geliştirilerek piyasa sürülüyor. Akıllı telefonlarda birçok işlem kolaylığı bulunuyor. Bu özelliklerle kolay bir şekilde bazı işlemler daha kısa sürede gerçekleştirilebiliyor. Telefon özellikleri arasında öne çıkan farklı özellikler bulunuyor. Hotspot, bu özelliklerden bir tanesidir. Farklı bir özellik olan Hotspot, herkes tarafından merak ediliyor. Nasıl kullanılacağı ve ne işe yaradığı merak edilen konular arasında yer alıyor. Kolay kullanımıyla, istenilen her cihazla internet paylaşımı yapılabiliyor.

Hotspot, telefonların vazgeçilmezi olan bir özelliğidir. Bu özellikle internet paylaşımı yapmak çok kolay bir duruma geliyor. Telefonlarda yer alan hotspot özelliğiyle, istediğiniz herkesle mobil veri paylaşımı yapabilirsiniz. Bu özellik sizlere herhangi bir cihazla kendi internetinizi paylaşma imkanı sağlıyor. Başka cihazlara internet erişimi vererek, internet paylaşımı yapabiliyorsunuz. Son derece pratik ve işe yarayan bu özellik sayesinde, herkes internetini istediği kişiyle paylaşabiliyor.

Telefonlardaki Hotspot Özelliği Nasıl Kullanılır?

Hotspot özelliği akıllı telefonların en ilgi gören özelliklerinden bir tanesidir. Bu özelliği kolay yöntemlerle aktif etmek mümkündür. Kolay bir şekilde işlem yapılarak internet paylaşımı yapılabilir. İnternet paylaşımı her cihazla kolay bir şekilde yapılabiliyor. Tek bir internetle farklı cihazlar aynı internete bağlanabiliyor. Son derece etkili olan bu özellikle, herkese internet paylaşımı kolayca yapılabiliyor. Hotspot şu şekilde kullanılabilir;

l Telefonu cihazla eşleştirin

l Diğer cihazın bluetooth ayarını yapın

l Telefon ekranını aşağı kaydırın

l Hotspot'a basın