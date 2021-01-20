Huriye İsminin Anlamı Nedir? Huriye Ne Demek, Hangi Anlama Gelir?

Huriye ismine sahip olan bireylerin son derece dikkat çekici nitelikte özellikleri bulunmaktadır. Bu özelliklerinden biri bu kişilerin olabildiğince çok fazla ilgilenmek istemeleri olmaktadır. Huriye ismine sahip durumdaki kişilerin sezgileri oldukça kuvvetlidir. Ayrıca amaçları olan insanlar olarak bilinirler.



Huriye Ne Demek?



Bir bebeğe verilecek doğru ismin seçilmesinde en önemli koşulu, verilecek olan o ismin taşıdığı anlam oluşturmaktadır. Bu bakımdan bebeğine en güzel anlamlı ismi vermek isteyenlerin anlamını en fazla araştırdıkları kız isimlerinden biri Huriye ismi olmaktadır. Huriye isminin içerdiği üç farklı anlam bulunuyor. Bu anlamlardan ilki "Cennet kızı" demektir. İkincisi "sevgili" ve üçüncüsü ise "çok güzel kadın" demektir.



Huriye isminin, geçmişten günümüze anne - babalar tarafından bebeklere konulmasında taşımakta olduğu anlamın çok önemli bir etkisi bulunuyor. Bu sayede Huriye ismi Türkiye'de çok yaygın kullanılan isimler arasındaki yerini muhafaza etmeye devam ediyor.



Huriye İsmi Kur’an’da Geçiyor mu?



Huriye ismi, Kur'an-ı Kerim'de geçen bir isim değildir. Bu sebeple bazen insanlar bebeklerine bu ismi vermekten vazgeçebilmektedir. Oysa bu tutum çok yanlıştır. Çünkü Huriye ismi, taşımakta olduğu anlamları açısından kız bebeklere verilmesi en ideal isimler arasında yer almaktadır. Unutulmamalıdır ki Kur'an’da geçen her ismi bir bebeğe vermek doğru olmayabilir. Bu yüzden bir ismin Kur'an’da geçiyor olmasından çok güzel anlam taşıyor olması daha önemlidir. Dolayısıyla Huriye ismi, anlamı bakımından bir kız bebeğe verilebilecek en güzel isimlerden biridir.