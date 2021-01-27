Huzurevi Nasıl Yazılır? Tdk'ya Göre Huzur Evi Kelimesinin Doğru Yazılışı Nedir?



Türkçede ''ev'' sözcükleri ile oluşturulmuş birçok birleşik kelime vardır. Bakımevi ve Yayınevi, bu kelimelere örnek olarak gösterilebilir.



TDK'ya Göre Huzurevi Kelimesinin Doğru Yazılışı Nedir?



TDK'ya göre bu kelimenin doğru yazılışı şu şekildedir: Huzurevi



Kelimenin ''Huzur evi'' şeklinde yazılması yanlıştır. Çünkü Türkçe dil bilgisi kurallarına göre ev sözcüğü ile oluşturulan tüm birleşik kelimeler bitişik yazılır. (Giyimevi - Kitapevi) Aynı kural ''ev'' ile eş anlamlı olan ''Hane'' kelimesi için de geçerlidir. (Darphane, Pastane, Kütüphane)



Huzurevi Kelimesi ile İlgili Örnek Cümleler:



1- Aslı ve Hatice her bayram huzurevinde kalan yaşlıları ziyaret ediyor. (Doğru)

2- Huzurevlerinde yaşlıların tüm bakım ve ihtiyaçları karşılanıyor. (Doğru)

3- Ahmet, iki haftadır bir huzur evinde çalışıyor. (Yanlış)