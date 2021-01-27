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    HaberlerEğitim Haberleri Huzurevi Nasıl Yazılır? Tdk'ya Göre Huzur Evi Kelimesinin Doğru Yazılışı Nedir?
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    27.01.2021 - 01:19 |

    Huzurevi Nasıl Yazılır? Tdk'ya Göre Huzur Evi Kelimesinin Doğru Yazılışı Nedir?

    Arapçadan dilimize geçmiş olan Huzur, sıkıntılardan uzak olma, rahata erme, mutlu olma anlamında kullanılan bir sözcüktür. Huzurevi kelimesinde ise tüm birleşik kelimelerde olduğu gibi kelimelerin anlamı değişmiştir. TDK'ya göre huzurevi nasıl yazılır ve hangi anlamda kullanılır? Sizin için Huzurevi sözcüğünün ayrı mı yoksa bitişik mi yazıldığını detaylı bir şekilde derledik.

    Huzurevi Nasıl Yazılır? Tdk'ya Göre Huzur Evi Kelimesinin Doğru Yazılışı Nedir?


    Türkçede ''ev'' sözcükleri ile oluşturulmuş birçok birleşik kelime vardır. Bakımevi ve Yayınevi, bu kelimelere örnek olarak gösterilebilir.

    TDK'ya Göre Huzurevi Kelimesinin Doğru Yazılışı Nedir?

    TDK'ya göre bu kelimenin doğru yazılışı şu şekildedir: Huzurevi

    Kelimenin ''Huzur evi'' şeklinde yazılması yanlıştır. Çünkü Türkçe dil bilgisi kurallarına göre ev sözcüğü ile oluşturulan tüm birleşik kelimeler bitişik yazılır. (Giyimevi - Kitapevi) Aynı kural ''ev'' ile eş anlamlı olan ''Hane'' kelimesi için de geçerlidir. (Darphane, Pastane, Kütüphane)

    Huzurevi Kelimesi ile İlgili Örnek Cümleler:

    1- Aslı ve Hatice her bayram huzurevinde kalan yaşlıları ziyaret ediyor. (Doğru)
    2- Huzurevlerinde yaşlıların tüm bakım ve ihtiyaçları karşılanıyor. (Doğru)
    3- Ahmet, iki haftadır bir huzur evinde çalışıyor. (Yanlış)

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