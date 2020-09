I Harfi İle Başlayan Hayvan İsimleri Nelerdir? Baş Harfi I Olan Hayvanlar

Türkçede birçok farklı harf ile başlayan hayvanlar bulunuyor. Bu hayvanlar genel kültür amaçlı değerlendirilirken, aynı zamanda bazı oyunlar için internet üzerinden öğrenilmeye çalışılmaktadır. Hem Türkiye'de yaşayan hem de dünyanın farklı yerlerinde bulunan bazı hayvanlar ı harfi ile başlamaktadır. Bu hayvanları öğrenebilir ve amaca bağlı olarak değişik yerlerde değerlendirebilirsiniz.



I Harfi ile Başlayan Hayvanlar Nelerdir?



Genelde söz konusu i harfi olduğu zaman oldukça fazla hayvan sayısından bahsetmek mümkün. Ancak ı harfi ile beraber yaygın bir hayvan sayısı olduğu söylenemez. Fakat yine de dünya çapında pek bilinmeyen ve farklı isimlere sahip olan hayvanlar bulunuyor. Bu hayvanlar I harfi ile başlamakta ve amaca uygun olarak değerlendirmektedir. Internet üzerinden yapılan araştırmalar neticesinde, bu konuda belli başlı bazı hayvanlar öne çıkmaktadır.



- Istakoz,

- Islık çalan marmot,

- Islıklı tavşan,

- Işık veren hacıyatmaz,



Genel olarak isimleri her ne kadar ilginç olsa dahi, dünya çapında literatürde bu şekilde geçmektedir. Yani dünyanın farklı ülkelerinde yaşayan bu hayvanların Türkçeye çevriliş isimleri I harfine denk geliyor. Böylece bu hayvanları hangi amaçla olursa olsun I harfi üzerinde değerlendirebilirsiniz.



Özellikle isim şehir oyunu oynarken I ve İ harfi üzerinden hayvan ismi bulmak pek kolay değildir. Çünkü bu harfler doğrultusunda pek fazla hayvan bulunmuyor. Tabii her ne kadar i harfi üzerinden bazı hayvanlar söz konusu olsa dahi, ı harfinin yetersiz olduğunu dile getirmek mümkün. Yine de yukarıda verilen hayvanları değerlendirmek suretiyle isim şehir oynarken kullanabilirsiniz. Aynı zamanda birçok farklı yarışma ile beraber genel kültür açısından da bilgilenmek için bu hayvan isimleri sizlere yeterli gelecektir.



Diğer taraftan iguana, impala, istiridye, inek, İnci balığı ya da İpek böceği ile beraber iguana gibi birçok farklı hayvan i harfi üzerinden dile getirilebilir. Eğer ihtiyacınız olursa bu hayvan isimlerini de I harfi ile beraber İ harfi üzerinden değerlendirebilirsiniz. Çünkü genelde I ve İ harfleri eşliğinde başlayan bitki çeşitleri ile beraber hayvanlar internet üzerinde bir arada verilir. Böylece her iki harf üzerinden başlamış olan hayvan isimlerini dediğiniz gibi farklı yerlerde değerlendirmemiz mümkün.