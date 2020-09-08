I Harfi İle Başlayan Şehirler, Ülkeler Ve Başkentleri Nelerdir? I Harfiyle Başlayan Türkiye İlleri

Dünyada ise İlk harfi I olan sadece bir ülke bulunuyor. Türkiye'nin sınır komşularından biri olan Irak, Orta Doğu'da yer almaktadır.



I Harfiyle Başlayan Türkiye İlleri



1- Iğdır: 1.479 kilometrekarelik yüz ölçümüne sahip olan Iğdır, Doğu Anadolu Bölgesindedir. Bu şehrin en önemli özelliği 3 komşu ülkeye sınırının bulunmasıdır. Bu ülkeler Ermenistan, Nahçıvan Özerk Cumhuriyeti ve İran'dır. Şehrin güneyinde ise Ağrı yer almaktadır. Resmi olmayan rakamlara göre Iğdır'ın nüfusu 199 bindir. Şehirde en çok yetiştirilen meyveler karpuz, kavun ve kayısıdır. Karakale Harabesi, Meteor Çukuru, Selçuklu Kervansarayı,, Tuzluca Tuz Mağaraları ve Ahura Harabeleri, Iğdır'ın turistik yerleridir.



2- Isparta: Gülü ve halısıyla meşhur olan Isparta, Akdeniz Bölgesinde yer alıyor. Şehrin merkez ilçesi, nüfus yoğunluğunun en fazla olduğu ilçedir. Isparta'nın en kalabalık diğer ilçeleri, Yalvaç, Eğirdir, Şarkikaraağaç ve Keçiborlu'dur. Kovada Gölü Milli Parkı, Adada Antik Kenti, Aziz Paulus Yürüyüş Yolu ve Kutlubey Ulu Cami, şehrin en çok turist çeken yerleridir.



I Harfiyle Başlayan Ülkeler ve Başkentleri



1- Irak: 437.972 kilometrekarelik yüz ölçümüne sahip olan Irak, Asya'nın batısında yer alıyor. Ülkenin sınır komşuları Suudi Arabistan, Ürdün, Kuveyt, Türkiye ve Ürdün'dür. Resmi olmayan verilere göre Irak'ın nüfusu 38 milyon 450 bindir. Irak Cumhuriyeti, dünya genelinde en fazla petrol rezervine sahip 5 ülkeden biridir. Ülkenin en büyük ve en kalabalık şehirleri, Bağdat, Musul, Kerkük, Erbil, Kerbela ve Necef. Irak'ta birçok tarihi yapı ve müze de bulunmaktadır. Irak Ulusal Müzesi, İştar Kapısı, İmam Ali Türbesi ve Babil Kulesi, ülkenin sınırları içerisindedir.



Irak'ın Başkenti: Bağdat



I Harfiyle Başlayan Şehirler



Ida Grove - Immokalee ve Imperial Beach - Amerika Birleşik Devletleri

In Salah - Cezayir

Indagen - Papua Yeni Gine

Inis Medin - İrlanda

Inuvik ve Inverlake - Kanada

Inta - Rusya

Insbruck - Avusturya

Indore - Hindistan

Imperatriz - Brezilya

Ilorin - Nijerya