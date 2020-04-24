İbaret Ne Demek? Tdk'ya Göre İbaret Olmak (Kalmak) Kelimesinin Anlamı Nedir?

Dilimize Arapça dilinden birçok kelime girmiştir. İbaret kelimesi de bu kelimelerden birisidir. Kökeni Arapça olan ibaret kelimesinin anlamı TDK sözlüklerinde bulunmaktadır. İbaret kelimesi cümle içerisinde sıfat hali ile kullanılmaktadır.



İbaret Ne Demek?



İbaret kelimesi gün içerisinde farkına varmadan birçok kez kullanılan bir kelimedir. Fakat kelime anlamını bilmeyen birçok kişi bulunmaktadır. İbaret kelimesi Türk Dil Kurumu sözlüğüne göre anlamı şu şekildedir:



- Oluşan, meydana gelen.



TDK'ya Göre İbaret Olmak Kelimesinin Anlamı Nedir?



İbaret kelimesi genellikle yanına olmak veya kalmak fiili ile birlikte kullanılmaktadır. İbaret olmak veya ibaret kalmak kelimesi Türk Dil Kurumu anlamı; - den oluşmak, meydana gelmek'' manasına gelmektedir. Diğer bir anlamı ise '' ancak bu kadar olmak'' şeklindedir. İbaret olmak ve kalmak kelimelerine bakıldığında ikisi de aynı manaya gelmektedir. Bu sebeple cümle içerisinde birbirlerinin yerine kullanılabilirler. İbaret kelimesine aşağıda birer örnek verilmiştir:



Ancak bu kadar olmak anlamında;



- Öğretmenlerimizin bizlere verdiği mükafat bundan ibaret değildir.



Den oluşmak meydana gelmek anlamında;



- İki oda bir salondan ibaret olan ev.