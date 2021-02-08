Id Nedir, Ne İşe Yarar? Oyunlarda Sıklıkla Kullanılan Id Kelimesinin Türkçe Anlamı Nedir?

Id tek başına kullanıldığında bir kısaltmadır. Yani daha farklı bir anlamı daha vardır. Id kısaltılmış halidir, bu nedenle iki kelimeden oluşmaktadır. Uzun uzun kullanmak yerine pratik olması açısından baş harfler kullanılır.



Id Nedir ve Ne İşe Yarar?



Id bir platforma kayıt olan kullanıcılara verilir. Nasıl her bir market ürününün seri ve barkod numarası varsa bunda da öyledir. Kayıt olan hesaba bir numara verilir. Bu numaraya da id denilir.



Oyunlarda Sıklıkla Kullanılan Id Kelimesinin Türkçe Anlamı Nedir?



Id kelimesinin açılımı identification number olarak çevrilir. Yanı bu da Türkçeye kullanıcı numarası olarak çevrilir. Bu kullanıcı numaraları oyunlardaki hesaplara verilir. Her bir hesabın id'si yani kullanıcı numarası bulunmaktadır.