İlgi Zamiri Nedir? Cümle Örnekleri İle İlgi Zamirleri Konu Anlatımı

İlgi zamiri Türkçe içerisinde özellikle cümleler açısından büyük bir öneme sahiptir. İsim tamlaması kapsamında tamlayan yerine kullanılır ve sadece tamlanan üzerinden ele alınır. Böylece daha kısa cümle üzerinden ya da tek bir kelime vasıtasıyla anlam ele alınabilmektedir.



İlgi Zamiri Nedir?



Belirtili isim tamlaması üzerinde, tamlanan kaldırılması ile beraber ilgisini gösterebilmek amaçlı tamlanan üzerine eklenen ‘ki’ eki ilgi zamiri olarak bilinmektedir. Burada unutulmaması gereken en önemli hususlardan biri, ilgi zamiri söz konusu ‘ki’ eki her daim bitişik olarak yazılır. Bu durum kesinlikle cümle içerisinde kelime de ayrı yazılan ki eki ile karıştırmaması çok önemlidir.



Cümle Örnekleri ile İlgi Zamirleri Konu Anlatımı



Cümle içerisinde ve kelime bazında ele alındığı zaman ilgi zamiri çok daha etkin şekilde anlatılabilir. Bu doğrultuda, ‘ki’ eki isim tamlamalarında tamlayanın yerini tutar ve bu bağlamda onunla bağlantılı bir ilgi kurar. Öncelikle kelime bazında buna bazı örnekler vermek gerekirse;



Alininki - Ali'nin arabası,

Bizimki - Bizim arabamız,

Seninki - Senin sevgilin,



Bu şekilde görüldüğü gibi hem canlı varlıklar hem de cansız varlıklar için, ‘ki’ eki ile beraber ilgi zamiri kullanılabilmektedir. Bu sayede isim tamlamaları daha kısa hale getirilir ve bu şekilde anlatılır. Şimdi bunu bir de cümle içerisinde ele almak gerekirse;



‘’Bu sene bizimki (bizim çocuk) sınavı kazanacak.’’

‘’Gelecek sene seninki (senin araba) ile yarışırız.’’

‘’Benimki (benim sevgilim) dün yine çok mutluydu.



İlgi zamirini farklı cümleler üzerinden kelime bazında isim tamlama kapsamında ele alabilir ve kullanabilirsiniz. Aynı zamanda karşınıza çıkan cümleler üzerinden de ilgi zamirini ayırt etmeniz mümkün. Tabii burada dikkat etmeniz gereken bazı hususlar mevcuttur. ‘ki’ ilgi zamiri ile beraber aynı zamanda ek ve bağlaç olarak da kullanılır. Buradaki durumu ayırt etmek büyük bir öneme sahiptir. Örneğin yapım eki olarak, ‘ki’ kullanıldığı zaman bazı cümleler öne çıkabilir;



‘’Sınıftaki öğrenciler hemen dışarı çıksın.’’



Hani şekilde bağlaç olarak da, ‘ki’ eki kullanılabilmektedir.



‘’O kadar çok koştum ki nefesim kesildi’’



Bu şekilde yapım eki ile beraber bağlacı dikkat etmek suretiyle ilgi zamiri üzerinden isim tamlamalarını değiştirebilirsiniz.