İlhak Ne Demek? Tdk'da İlhak Etmek Kelimelerinin Anlamı Nedir?

İlhak, Arapça kökenli bir sözcüktür. Bir ulusun kendisine bağlı olmayan topraklar üzerinde resmen hükümranlığını ilan etmesi anlamına gelir. Uluslararası İlişkilerde ülkelerin bağımsızlığı gibi mevzularda gündeme gelen ilhak sözcüğünün detaylarını inceledik.



İlhak Ne Demek?



İlhak sözcüğü etimolojik olarak lḥḳ kökünden gelen ilḥāḳ "ekleme, bağlama ve bağlama sözcüklerinden alıntıdır. Dilimize Arapçadan geçen ilhak sözcüğü farklı anlamlara sahiptir ve genellikle “etmek fiili ile birlikte yani ilhak etmek şeklinde kullanılmaktadır.



İlhak etmek, bir ulusun sahip hâkim olmadığı bir toprak veya topraklar üzerinde egemenliğini duyurması, bu toprakları sınırlarına dahil etmesidir. Ülkeler farklı bir ülkenin bir kısmını veya tamamını ilhak edebilmektedirler.



İlhakın meri olması için, ilhak edilmiş olan ülkenin kabulü ya da uluslararası toplumun kabulü gerekir. Kısaca ilhak, bir bölgenin politik ya da askeri olarak ele geçirilmesidir. Fakat burada “ilhak” ve “işgal” kelimelerinin karıştırılmaması gereklidir. İlhak, işgal kelimesinin aksine çoğunlukla savaş veya barış zamanında yapılan anlaşmalar ile gerçekleşir. Topraklar üzerindeki halkın rızası plebisit yaparak belirlenir yani hukuki bakımdan iki taraflı bir işlemdir.



TDK de İlhak Etmek Kelimelerinin Anlamı Nedir?



İlhak etmek kelimelerinin TDK de farklı anlamları bulunmaktadır. TDK’ye göre İlhak etmek kelimesinin ilk anlamı “katma, ekleme, bağlama” olan bu sözcüğün TDK’ye göre ikinci manası ise “hükümranlığı altına alma” biçiminde açıklanıyor.