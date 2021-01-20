İlkay İsminin Anlamı Nedir? İlkay Ne Demek, Hangi Anlama Gelir?

İlkay ismi ailelerin bebekleri için tercih ettiği öncelikli isimler listesinde ilk sıralarda yer alıyor. Anlam bakımından da zengin olan bu isim hem kız bebekler için hem de erkek bebekler için ideal bir isim olarak değerlendiriliyor. Her iki bebek içinde uygun bir isim olan İlkay Türkçe kökenli bir isimdir. İlkay isminin anlamı da oldukça zengin ve farklıdır. Çocuklar için güzel bir mana taşıyan bu isim aynı zamanda popüler bir yapıya da sahip.



İlkay Ne Demek?



İlkay ismi hem kız çocuklar için hem de erkek çocuklar için uygun olmasının yanı sıra aynı zamanda oldukça güzel bir anlama da sahip. İlkay isminin anlamı ayın hilal şekli demektir. Yeni ay olarak da biliniyor. Yani oldukça güzel bir isim olarak nitelendiriliyor. İlkay ismine sahip olan çocuklar duru bir ruh haline sahip olduğu ve erdemli bir karaktere sahip olduğu vurgulanıyor.



İlkay İsmi Kur'an'da Geçiyor mu?



İlkay ismi bebekler için güzel bir isim olmakla beraber kuranı kerimde yer almayan isimler arasındadır. Kuranı kerimde geçmeyen bu isim İslami açıdan çocuklara verilmesinde herhangi bir sakınca görülmüyor. Güzel manalı olması sebebi ile İlkay ismini çocuklarınıza verebilirsiniz.