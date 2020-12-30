İmran İsminin Anlamı Nedir? İmran Ne Demek, Hangi Anlama Gelir?

Kökeni Arapçaya uzanan İmran ismi erkek çocukları için değerlendirilir. Birden fazla anlamı bulunan bu güzel isim aynı zamanda tarihi açıdan da önemli bir yere sahiptir. Özellikle bu durum İslamiyet tarihi açısından ön plana çıkıyor. Bu yönüyle beğeni toplayan isim aynı zamanda tek başına veya başka isimler üzerinden de bir arada kullanılabilir.



İmran Ne Demek?



Değişik manaları üzerinden ele alınan İmran isminin anlamı birçok anne ile babanın merak ettiği özel adlar arasında geliyor.



- Evine bağlı olan ve ailesine bakan erkek

- Refah sahibi kişi

- Kur'an'ın 3 suresi olarak geçen Al-i İmran, İsmini İmran'dan almıştır.

- Hz Meryem'in (sa) babasıdır.

- Aynı zamanda Hz Muhammed’in (s.a.a.) amcası olan Ebu Talib'in (as) diğer ismidir.



Görüldüğü üzere birçok farklı anlamı ile beraber Türkçede son dönemlerin en popüler ve en dikkat çeken isimleri içerisinde geliyor.



İmran İsmi Kur'an'da Geçiyor mu?



Anlamlarına da bakıldı vakit İmran isminin Kur'an'da yer aldığı anlaşılabilir. Yani İmran adı Kur'an'da geçmektedir. Farklı surelerde birden fazla kez geçen İmran ismi, erkek çocuklar için verilebilecek en güzel adlar içerisinde geliyor.