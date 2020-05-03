İntibak Ne Demek? Tdk'da İntikat Etmek Ve İntibaksız Kelimelerinin Anlamı Nedir?

İrtibat kelimesi Türk Dil Kurumu üzerinden anlam olarak, ‘Bir ortama, bir duruma ya da bir çevreye uyum sağlama’ şeklinde karşılık bulunmaktadır. Aynı zamanda alışmak olarak da dile getirmek mümkün.



İntibak Ne Demek?



TDK açısından bir durum ya da bir ortam ile beraber çevreye uyum sağlamak intibak kelimesi ile anlatılmaktadır.



‘’Kısa süre içerisinde bulunduğu bölgeye intibak gösterdi.’’



Eski kaynaklarda daha sık karşılaşılan ve günümüzde çok fazla kullanılmayan bir sözcük olarak öne çıkıyor. Ancak hala bazı yeni resmi yazışmalar ve kaynaklar üzerinden de ele alınabilmektedir.



TDK'da İntibak Etmek ve İntibaksız Kelimelerinin Anlamı Nedir?



İntibak kelimesi üzerinden türemiş olarak aynı zamanda intibak etmek ve intibaksız sözcükleri de bulunmaktadır.



Bu doğrultuda Türk Dil Kurumu intibak etmek sözcüğü adına, ‘Bir çevreye, bir duruma ya da ortama alışmak, uyum sağlamak’ anlamı üzerinden tarif ediyor. Bu durum maddi ve manevi her türlü koşul karşısında kullanılabilen bir sözcüktür.



İntibaksız kelimesi ise TDK açısından bakıldığı zaman, ‘Yaşadığı ortama, çevreye ve durumu alışmakta güçlük çeken’ anlamı ile beraber öne çıkmaktadır.



İntibak ile beraber intibak etmek ve intibak sözcüklerini gündelik yaşamda da amaca uygun farklı yerlerde kullanabilirsiniz.