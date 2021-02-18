Işık İsminin Anlamı Nedir? Işık Ne Demek, Hangi Anlama Gelir?

Işık, aydınlık anlamında kullanılan bir isimdir.



Işık Ne Demek?



Işık isminin anlamı birçok kişi tarafından araştırılıyor. Her ismin kendine özel bir anlamı oluyor. Işık ismi kızlar için kullanılan bir isimdir. Kız çocuklarına isim arayan kişiler Işık ismini tercih edebiliyor. Fakat bu ismin anlamı çok merak ediliyor. Işık isminin anlamı aydınlıktır.



Aydınlık anlamıyla çok yaygın olarak kullanılan bir isimdir. Bu isimle alakalı birçok analiz yapmıştır. Analizlere göre Işık isimli kişilerin sakin ve ılımlı olduğu görülmüştür. Bu tür detaylara dikkat eden anne ve baba adayları çocukları için en doğru ve en güzel ismi arıyor. Işık ismi son derece naif ve anlamlı bir isimdir.



Işık İsmi Kur'an'da Geçiyor mu?



Kuran'ı Kerim ayetlerinde bazı isimler geçer. Kişiler çocuklarına isim vereceği zaman, Kuran içerisinde geçmesini de isteyebilir. Işık isminin her ne kadar güzel bir anlamı olsa da, Kuran içerisinde geçen bir isim değildir. Bireyler yine de Işık ismini hiçbir sorun olmadan kullanabilir.