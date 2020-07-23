İsim Çekim Ekleri Nelerdir? Cümle Örnekleri İle Konu Anlatımı

Sözcüklerle cümle kurmaya yarayan ekler, cümlelere görev yükleme ve yeni kelimeler türetmek amacıyla da kullanılmaktadır. Ekler yapım eki ve çekim eki olarak ikiye ayrılır. Çekim ekleri de kendi arasında fiil çekim ekleri ve isim çekim ekleri olarak ayrılırken her ikisinin de alt başlıkları vardır.



İsim Çekim Ekleri Nelerdir?



İsim çekim ekleri sözcüklerin değişik şekillerde ve görevlerde kullanılmasını sağlar. Sözcüklerin hal değiştirmesini sağlayan çekim ekleri, kelimenin diğer kelime ile kuracağı bağı güçlendirir. Çekim eki alan kelime cümlede görev almasını, halini, zaman, şahıs ve sayısını belirtme konusunda etkilidir. Çekim ekleri kök ya da gövde halinde bulunan sözcüğe getirilerek zaman ve şahıs anlamı kazandırmakta görevlidir. İsim çekim ekleri ise isim ve isim soylu sözcüklerin sonuna getirilerek onları diğer isimlere, edat ve fiillere bağlamakla görevli olan, cümle içinde kelimenin görevini belirleyen eklerdir.

İsim çekim ekleri:

Hal ekleri

Yaklaşma durumu Hal eki (-a,-e)

Bulunma hal eki (-da, -de)

Ayrılma hal eki (-dan, -den)

Belirtme durumu hal eki (-ı, -i)

İyelik ekleri (-ı, -i, -o,-ö)

İlgi zamiri (-ki)

Çokluk eki (–lar, -ler)

Soru eki (–mi)

Tamlayan eki (-ın, -in, -un, -ün, -ı, -i, -u, -ü)

Eşitlik eki (-ca, -ce)

Vasıta eki (-la, -le)



Cümle Örnekleri İle Konu Anlatımı



Belirtme Hal eki (-ı, -i)

Örnek: Babası çocuğu çağırdı.

Yönelme Hal eki(-a, -e)

Örnek: Okula gittim.

Bulunma Hal eki (-da, -de)

Örnek: Akşam evde olacakmış.

Ayrılma Hal eki (-dan,-den)

Örnek: Okuldan eve geçecekti.

Eşitlik Hal eki (-ca, -ce)

Örnek: Çocukça davranışları beni üzüyordu.

Vasıta Hal eki (ile)

Örnek: Beyaz bulutlarla hayallere daldı.

İlgi Hal eki (-ki)

Örnek: Bizim köyümüz çok büyüktür- bizimki çok büyüktür.

Çokluk eki(-lar, -ler)

Örnek: Evler, arabalar, öğrenciler.

Soru eki (mi)

Örnek: Eve gelecek misin?

Ek fiil

Örnek:

Bugün hava çok güzel. ( ek fiilin geniş zamanı)

Bu akşam çok yorgundu. ( ek fiilin görülen geçmiş zamanı)

Ayşe çok heyecanlanmış. (ek fiilin duyulan geçmiş zamanı)

O kadar güzelse hemen al. (ek fiilin şartı)