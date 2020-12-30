İsra İsminin Anlamı Nedir? İsra Ne Demek, Hangi Anlama Gelir?

Arapça kökene sahip olan isra adı kız çocukları için en özel isimler içerisinde bulunmaktadır. Aynı zamanda İslami açıdan da önemli bir yeri bulunması ile beraber, son dönemlerde İsra isminin anlamı birçok anne ve babanın merak ettiği konulardan biridir. Eğer minik yavrunuz için güzel bir isim arıyorsanız İsra adına değerlendirebilirsiniz.



İsra Ne Demek?



Hem tarihi açıdan hem de kendi anlama üzerinden İsra adı oldukça beğeni toplayan isimlerden biridir.



- Yürütme, geceleyin yürütme gönderme

- Hz. Peygamberin Miraç Gecesi



Bu şekilde güzel anlamları üzerinde tek başına ya da başka isimlerle bir araya getirerek İsra adını kullanabilirsiniz. Ayrıca özgün olması ve Türkiye'de şu an çok fazla kullanılmaması sayesinde, oldukça çok ilgi çektiğini dile getirmek mümkün.



İsra İsmi Kur'an'da Geçiyor mu?



Merak edilen konulardan biri olarak bu güzel ismin Kur'an'da geçip geçmediği öne çıkıyor. Internet üzerinden de birçok anne baba bunu araştırırken, İsra adının Kur'an'da yer almadığını söylemek gerekir. Özgün bir isim arıyor ve aynı zamanda dini açıdan da etkisi olacak bir ad tercih ediyorsanız, bu güzel ismi minik yavrunuz için kullanabilirsiniz.