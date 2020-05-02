İzafiyet Ne Demek? Tdk'da İzafilik, İzafi Değer Ve İzafiyet Kelimelerinin Anlamı Nedir?

İzafiyet kelimesi Türk Dil Kurumu açısından, ‘görelilik’ anlamı taşımaktadır. Herhangi bir duruma ya da konuma bağlı olarak bakış açısını anlatır. Arap kökenli bir kelime olması ile beraber özellikle Albert Einstein teorisi üzerinden bilinmektedir.



İzafiyet Ne Demek?



Görelilik anlamına gelen ve TDK üzerinden bu şekilde tanımlanmış olan İzafiyet kelimesi, Einstein'ın teorisine uzanmaktadır. Bu doğrultuda Albert Einstein madde ve uzay zaman konusu ele alındığında, zamanın kişinin bakış açısına göre değişik konumlarda farklılık yarattığını ortaya koymuştur. Bu farklılığı matematiksel olarak da ispatlayan Einstein, bilim dünyasında çığır açarak İzafiyet teorisini dünyaya kabul ettirmiştir.



TDK'da İzafilik, İzafi Değer ve İzafiyet Kelimelerinin Anlamı Nedir?



İzafiyet kelimesi üzerinden türemiş olan izafilik sözcüğü ise TDK’da, ‘Görelilik, görecelik’ şeklinde anlatılmaktadır. Aynı zamanda herhangi bir durum ile bağlantılı ya da bağlılık şeklinde de ifade edildiği biliniyor.



Aynı zamanda Türk Dil Kurumu açısından izafi değer ele alındığında, ‘bir bağıl değer, görece’ olarak bilinmektedir. Başka bir cisme bağlı olarak sürüklenen, aynı zamanda kendi açısından bir kımıldanış gerçekleştiren şeklinde anlatılır.



Bu anlamları ile beraber İzafiyet kelimesi ile izafilik ve izafiyet sözcüklerini gündelik yaşamda kullanabilirsiniz.