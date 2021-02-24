İzoelektronik Nedir? İzoelektronik Atom Örnekleri Nelerdir?



İzoelektronik ile alakalı olarak pek çok insan araştırmalarını internet üzerinden yapmaya yönelmektedir. Bu sayede bilgiye erişim çok daha kolay ve hızlı bir şekilde olmaktadır.



İzoelektronik Nedir?



İzoelektronik, elektron sayısı dağılımı aynı olan fakat proton sayısı farklı olan taneciklere denilmektedir. İzoelektroniklerde, proton sayısı ve büyük taneciklerin hacmi (V) daha küçük durumdadır. Elektron sayısı dağılımı aynı olan fakat proton sayısı farklı olan tanecikler birbirinin izoelektroniği olmaktadır. Fakat elektron sayılarının sonrasında elektron dizilimlerine ayrı bir dikkat gösterilmesinin gerekliği söz konusudur. Buna örnek verilmesi gerekirse;



21Sc+2 : 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d1

19K : 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s1



Burada belirtilen dizilimlerde her ne kadar elektron sayıları aynı olmasa da elektron dizilişleri aynı olmadığı için izoelektronik olarak nitelendirilmezler. Yani izoelektronik değillerdir.



İzoelektronik, elektron sayıları ve elektron açılımları aynı olan farklı atomlar olarak karşımıza çıkarlar. Bunların sahip oldukları fiziksel özellikleri farklı ancak kimyasal özellikleri benzer durumdadır. Baş kuantum sayısı büyük olan atomun enerjisi de büyüktür.



İzoelektronik Atom Örnekleri Nelerdir?



Elektron sayısı birbirine eşit durumda olan taneciklere izoelektronik denilir. Konun daha iyi anlaşılması adına izoelektronik atomlara örnek verilebilir.



1. Örnek: 11 Na yonu ile 7 N3- iyonunun elektron sayıları aynıdır. Bu durumdaki atomlarda iyonlar izoelektroniktir. Görüldüğü gibi Na iyonunun sahip olduğu elektron sayısı 10 oluyor. Na iyonunda olduğu gibi 7 N3- iyonunun sahip olduğu elektron sayısı da 10 olmaktadır. Böylelikle izoelektronik olurlar.



2.Örnek; 11 Na+1 ve 9F−1 iyonlarında eşit sayıda diğer bir tabiri ile onar elektron bulunur. Böylelikle izoelektroniktirler.