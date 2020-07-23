J Harfi İle Başlayan Hayvan İsimleri Nelerdir? Baş Harfi J Olan Hayvanlar

Dünyanın birçok farklı yerinde değişik beslenme koşulları ile bulunan j harfi üzerinden hayvanlar yer almaktadır. Bu hayvanların dünya çapındaki isimleri j harfi ile başlamasa bile, Türkçeye çevrildiği zaman bu harfe döner. Bazıları ise standart yapı altında aynı isim üzerinden bilinir. Kültür amaçlı ya da isim şehir gibi değişik oyunlar için J harfi ile başlayan hayvanları bu yazı eşliğinde öğrenebilirsiniz.



J Harfi ile Başlayan Hayvanlar Nelerdir?



Günümüz teknolojisi ve internetin gücü ile beraber, artık pek çok bilgiye rahat şekilde ulaşmak mümkün. Özellikle farklı amaçlar doğrultusunda Türkçedeki harfler ile başlayan birçok bitki ve çiçek ile hayvan isimleri araştırılmaktadır. Bazı kişiler koleksiyon amaçlı değerlendirir bazıları ise genel kültür için öğrenmeye çalışır. Ancak özellikle kelime oyunları ile isim şehir oyunları üzerinden birçok insan bilgi sahibi olmak adına araştırma gerçekleştiriyor. Bu konuda dünya çapında ve Türkiye'de yaşayan, J harfi ile başlamış farklı hayvanlar bulunmaktadır.



- Jaguar,

- Jakamar kuşu,

- Japon balığı,

- Jako papağanı,

- Jenet,



Özellikle Jaguar ile beraber Japon balığı Türkiye'de çok fazla bilinen hayvanlar arasında yer almaktadır. Hatta evlerde Japon balığı akvaryumda en sık beslenen ve uzun süre yaşayan canlılardan biridir. Tabii son dönemlerde tropikal hayvan olarak Jako papağanı da beslenmek için internette sıkça araştırılan canlılardan biri olarak öne çıkıyor.



Kediye benzeyen görünüme sahip jenet ise yabani hayvanlardan biridir. Yaban doğa şartlarında yaşamını sürdüren ve evcil olarak değerlendirilmeyen hayvanlar arasında bulunur. Uzun gagaları ile beraber değişik renklere sahip olan jakamar kuşu ise, aynı şekilde yaban hayatta yaşamını sürdüren canlılardan biridir. Bu hayvanların bazıları denizde bazıları karada ve bazıları ise yüksek yerlerde yaşamını sürdüren canlılardır.



Amacınıza bağlı olarak j harfi ile başlayan bu hayvanları değerlendirebilirsiniz. Her biri literatürde geçen ve bu harf üzerinden bilinen geçerli hayvanlardır. Yani birçok oyun ile beraber isim şehir üzerinden rahatlıkla ele alabilirsiniz. Ayrıca koleksiyon amaçlı ekleyebilir ya da genel kültürünüzü genişletmek için öğrenebilirsiniz.