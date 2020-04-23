Jimnastik Nasıl Yazılır? Tdk Sözlük'te Cimnastik Mi Yoksa Ciminastik Olarak Mı Yazıyor?

Türk Dil Kurumu açısından ele alındığında bu kelimenin doğru yazım ‘jimnastik’ şeklinde geçmektedir. Bu doğru yazımı ile beraber anlamı açısından farklı cümlelerde veya tek başına kullanmak mümkün.



Jimnastik TDK’ya Göre Doğru Yazılışı



Bu kelimenin Türk Dil Kurumu'na göre doğru yazılışı ‘jimnastik’ biçiminde yer almaktadır. Yanlış yazımına dikkat etmeli ve amaca uygun olarak bu ifade üzerinden yazmalısınız.



Jimnastik (doğru)

ciminastik (yanlış)



Jimnastik Kelimesinin Cümle İçerisinde Örnekleri



Jimnastik kelimesini cümle içerisinde doğru yazımı üzerinden ele almak mümkün.



‘’Beden eğitimi dersinde jimnastik yaptık.’’



‘’Okulun Jimnastik kulübüne kayıt yaptırdım.’’



Jimnastik Nedir?



Jimnastik kelimesinin anlamı ‘vücudu geliştirmek, güçlendirmek, esnetmek için yapılan hareketler bütünü’ şeklinde tabir etmek mümkün. Bu anlamı ile beraber doğru yazımı üzerinden jimnastik kelimesini amaca uygun değişik yerlerde kullanabilirsiniz