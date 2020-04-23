Jimnastik Nasıl Yazılır? Tdk Sözlük'te Cimnastik Mi Yoksa Ciminastik Olarak Mı Yazıyor?
Türkçe içerisinde birçok farklı kelime yanlış bilinmekte ve yanlış şekilde yazılmaktadır. Bu kelimeleri arasında en fazla öne çıkan sözcüklerden biri de jimnastik olarak biliniyor. Peki, jimnastik nasıl yazılır? TDK Sözlük'te cimnastik mi yoksa ciminastik olarak mı yazıyor? Sizler için tüm detayları derledik.
Türk Dil Kurumu açısından ele alındığında bu kelimenin doğru yazım ‘jimnastik’ şeklinde geçmektedir. Bu doğru yazımı ile beraber anlamı açısından farklı cümlelerde veya tek başına kullanmak mümkün.
Jimnastik TDK’ya Göre Doğru Yazılışı
Bu kelimenin Türk Dil Kurumu'na göre doğru yazılışı ‘jimnastik’ biçiminde yer almaktadır. Yanlış yazımına dikkat etmeli ve amaca uygun olarak bu ifade üzerinden yazmalısınız.
Jimnastik (doğru)
ciminastik (yanlış)
Jimnastik Kelimesinin Cümle İçerisinde Örnekleri
Jimnastik kelimesini cümle içerisinde doğru yazımı üzerinden ele almak mümkün.
‘’Beden eğitimi dersinde jimnastik yaptık.’’
‘’Okulun Jimnastik kulübüne kayıt yaptırdım.’’
Jimnastik Nedir?
Jimnastik kelimesinin anlamı ‘vücudu geliştirmek, güçlendirmek, esnetmek için yapılan hareketler bütünü’ şeklinde tabir etmek mümkün. Bu anlamı ile beraber doğru yazımı üzerinden jimnastik kelimesini amaca uygun değişik yerlerde kullanabilirsiniz